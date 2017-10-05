Российские и белорусские журналисты увидят новую союзную технику

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Журналисты России и Белоруссии станут непосредственными свидетелями запуска в серийное производство экскаваторов-погрузчиков по белорусской технологии на Череповецком литейно-механическом заводе.

Более 20 представителей ведущих СМИ двух стран посетят Вологодскую область с 11 по 14 октября в рамках пресс-тура, организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

"Запуск экскаваторов в серию — часть совместного проекта создания крупнейшего в Союзном государстве кластера по производству специализированной тракторной техники для сельского хозяйства, строительства, коммунальной сферы и лесозаготовки. Кластер строится по инициативе, поддержанной на высшем уровне в ходе Третьего форума регионов Беларуси и России. Он включает в себя целый комплекс проектов и позволит создать новые современные производства, высокопроизводительные рабочие места", — рассказал РИА Новости госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Литейно-механический завод в Череповце, наряду с Минским тракторным заводом и белорусским предприятием "Дорэлектромаш", стали частью российско-белорусского машиностроительного кластера. Благодаря совместным усилиям, более шести тысяч тракторов под брендом "Беларус" выпущено за последние годы на вологодской земле.

Российско-белорусский пресс-тур приурочен к открытию новой конвейерной линии по сборке тракторов большей мощности и серийному выпуску экскаваторов-погрузчиков. К 2020 году производство этих машин на череповецкой промышленной площадке должно увеличиться до 3-4 тысяч ежегодно.

Знакомство участников тура с Вологодской областью не ограничится только машиностроением.

"Руководители и представители ведущих СМИ двух стран также побывают в Кирилло-Белозерском историко-культурном музее-заповеднике, встретятся с учеными и экспертами, обсудят природоохранную и научную деятельность в области. Это особенно важно с учетом того, что нынешний год объявлен в России Годом экологии, а в Беларуси — Годом науки. В программе пресс-тура — посещение знаменитого вологодского льняного производства, культура которого является традиционной как в России, так и в Беларуси", — добавил Рапота.