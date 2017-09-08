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Союзное государство

Журналисты России и Белоруссии познакомились с Сахалином

16:3808.09.2017
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Торжественный парад в Южно-Сахалинске
Музейный комплекс Победа
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на Сахалине
Горнолыжный курорт Горный воздух
Порт в городе Корсаков на берегу залива Анива
Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на Сахалине
С 2011 года на Солнцевском разрезе работают карьерные самосвалы БелАЗ- 75131 грузоподъемностью 130 тонн, доставленные на остров из Белоруссии
Солнцевский разрез стал первым предприятием, осуществляющим добычу угля открытым способом в Углегорском районе
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и Госсекретарь Григорий Рапота обсудили перспективы сотрудничества регионов РФ и РБ
Журналисты из России и Белоруссии встретились с губернатором Сахалинской области и госсекретарем Союзного государства
Вид на Южно- Сахалинск
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЖурналисты стали гостями торжественного парада, организованного в Южно-Сахалинске 2 сентября в честь окончания Второй мировой войны.Торжественный парад в Южно-Сахалинске
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Журналисты стали гостями торжественного парада, организованного в Южно-Сахалинске 2 сентября в честь окончания Второй мировой войны.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВ день праздника на территории мемориальной зоны Южно-Сахалинска открылся музейный комплекс "Победа". Здесь демонстрируется панорама, посвященная Курильской десантной операции 18 августа–5 сентября 1945 года.Музейный комплекс Победа
© РИА Новости / Юлия Чичерина
В день праздника на территории мемориальной зоны Южно-Сахалинска открылся музейный комплекс "Победа". Здесь демонстрируется панорама, посвященная Курильской десантной операции 18 августа–5 сентября 1945 года.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПриехавший на Сахалин госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил агрогородок на 50 домов, входящий в совместный российско-белорусский проект. Новые дома заселят специалисты, которые будут трудиться на новейшем животноводческом комплексе в Корсаковском районе.Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на Сахалине
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Приехавший на Сахалин госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота посетил агрогородок на 50 домов, входящий в совместный российско-белорусский проект. Новые дома заселят специалисты, которые будут трудиться на новейшем животноводческом комплексе в Корсаковском районе.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаПредставители СМИ побывали в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух". Горнолыжный курорт расположен на горе Большевик, на высоте 600 метров над уровнем моря.Горнолыжный курорт Горный воздух
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Представители СМИ побывали в спортивно-туристическом комплексе "Горный воздух". Горнолыжный курорт расположен на горе Большевик, на высоте 600 метров над уровнем моря.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЖурналисты смогли восхититься и великолепным видом с 200-метровой высоты на порт в городе Корсаков, расположившийся на берегу залива Анива.Порт в городе Корсаков на берегу залива Анива
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Журналисты смогли восхититься и великолепным видом с 200-метровой высоты на порт в городе Корсаков, расположившийся на берегу залива Анива.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаГоссекретарь Союзного государства посетил угольное месторождение в Углегорском районе Сахалинской области. Подтвержденные запасы угля здесь составляют более 300 миллионов тонн, что обеспечивает предприятие надежной ресурсной базой.Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота на Сахалине
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Госсекретарь Союзного государства посетил угольное месторождение в Углегорском районе Сахалинской области. Подтвержденные запасы угля здесь составляют более 300 миллионов тонн, что обеспечивает предприятие надежной ресурсной базой.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаС 2011 года на Солнцевском разрезе работают карьерные самосвалы БелАЗ- 75131 грузоподъемностью 130 тонн, доставленные на остров из Белоруссии. В прошлом году сюда поступили еще 16 самосвалов БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн.С 2011 года на Солнцевском разрезе работают карьерные самосвалы БелАЗ- 75131 грузоподъемностью 130 тонн, доставленные на остров из Белоруссии
© РИА Новости / Юлия Чичерина
С 2011 года на Солнцевском разрезе работают карьерные самосвалы БелАЗ- 75131 грузоподъемностью 130 тонн, доставленные на остров из Белоруссии. В прошлом году сюда поступили еще 16 самосвалов БелАЗ-75306 грузоподъемностью 220 тонн.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаСолнцевский разрез стал первым предприятием, осуществляющим добычу угля открытым способом в Углегорском районе. Объем добычи в 2016 году достиг 4 миллионов тонн.Солнцевский разрез стал первым предприятием, осуществляющим добычу угля открытым способом в Углегорском районе
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Солнцевский разрез стал первым предприятием, осуществляющим добычу угля открытым способом в Углегорском районе. Объем добычи в 2016 году достиг 4 миллионов тонн.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаГубернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и Госсекретарь Григорий Рапота обсудили перспективы сотрудничества регионов РФ и РБ. Белорусский опыт и технологии востребованы в угольной отрасли, ЖКХ, общественном транспорте региона, отметил губернатор.Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и Госсекретарь Григорий Рапота обсудили перспективы сотрудничества регионов РФ и РБ
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко и Госсекретарь Григорий Рапота обсудили перспективы сотрудничества регионов РФ и РБ. Белорусский опыт и технологии востребованы в угольной отрасли, ЖКХ, общественном транспорте региона, отметил губернатор.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаЖурналисты из России и Белоруссии встретились с губернатором Сахалинской области и госсекретарем Союзного государства. Во время беседы были заданы вопросы, касающиеся развития региона, а также взаимоотношений с Белоруссией.Журналисты из России и Белоруссии встретились с губернатором Сахалинской области и госсекретарем Союзного государства
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Журналисты из России и Белоруссии встретились с губернатором Сахалинской области и госсекретарем Союзного государства. Во время беседы были заданы вопросы, касающиеся развития региона, а также взаимоотношений с Белоруссией.
© РИА Новости / Юлия ЧичеринаВид на Южно-Сахалинск. Одну из самых отдаленных точек России часто называют "край света". Увидев красоту сопок, невероятные закаты и восходы на берегах Охотского моря, понимаешь, что на самом "краю" обязательно стоит побывать!Вид на Южно- Сахалинск
© РИА Новости / Юлия Чичерина
Вид на Южно-Сахалинск. Одну из самых отдаленных точек России часто называют "край света". Увидев красоту сопок, невероятные закаты и восходы на берегах Охотского моря, понимаешь, что на самом "краю" обязательно стоит побывать!
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Представители ведущих изданий России и Белоруссии прибыли 1 сентября в Южно-Сахалинск для участия в пресс-туре "Сахалин — перспективный край развития", который организовал Постоянный Комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

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