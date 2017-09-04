Рапота: обмен специалистами в рамках Союзного государства следует расширять

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 сен — РИА Новости, Юлия Чичерина. Необходимо интенсифицировать обмен квалифицированными специалистами в рамках Союзного государства, заявил журналистам в ходе поездки на Сахалин государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"В Союзном государстве есть все возможности интенсифицировать обмен специалистами с регионами, где есть такая необходимость. Сахалинская область нуждается в специалистах с накопленным десятилетиями опытом ведения, к примеру, сельского хозяйства Необходимо, чтобы люди сюда приехали, осмотрелись и поделились своими умениями и навыками",- сказал Рапота.

Встреча с госсекретарем состоялась во время пресс-тура представителей ведущих российских и белорусских СМИ на тему "Сахалин — перспективный край развития", организованного Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Госсекретарь отметил, что для беспрепятственного обмена кадрами у Союзного государства "есть вся правовая база". К примеру, белорусским специалистам, изъявившим желание приехать на Сахалин, не нужна виза, нет необходимости "отмечаться каждые три месяца и регулировать какие-то миграционные отношения".

Вопрос об обмене специалистами с Белоруссией возник при посещении госсекретарем совместно с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко крупного аграрного проекта в селе Раздольном Корсаковского района.

"Специально для работников агропредприятия недалеко мы построили агрогородок, рассчитанный на 50 домов с приусадебными участками. Это первый подобный опыт на территории Сахалинской области, поэтому у нас нет опытных специалистов в этой отрасли, и мы рассчитываем на помощь наших белорусских соседей", — сказал Кожемяко.

Губернатор отметил, что на территории Сахалина ждут и опытных педагогов. "Одна из главных составляющих успеха — формирование кадрового потенциала. Мы ждем не только квалифицированных специалистов, но и также преподавателей, которые смогут на нашей территории вырастить специалистов высокого уровня. Вся необходимая для этого база у нас есть", — подчеркнул он.

Кожемяко добавил, что область также готова отправлять на обучение сахалинских педагогов в Белоруссию с тем, чтобы они смогли получить подготовку по тем отраслям и специальностям, которых на острове традиционно не было.