На "Славянском базаре" прошел День Союзного государства

МИНСК, 14 июл — РИА Новости. Традиционный День Союзного государства прошел в пятницу в рамках Международного фестиваля искусств "Славянский Базар"; праздник начался на витебской площади Победы возложением цветов к Вечному огню.

Позже, в международном пресс-центре фестиваля журналисты и гости фестивальной столицы обсудили с Госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой вопросы реализации новых союзных программ, основных направлений сотрудничества Белоруссии и России. Журналисты поинтересовались мнением Госсекретаря о нынешнем "Славянском базаре".

"Фестиваль уже завоевал репутацию некоего событийного ряда в сфере культуры. Поэтому, люди, которые сюда приезжают — гости, посетители — они уже знают чего ожидать. И это очень хорошо, это называется традицией. Это создает настроение уже заранее. Люди приезжают, уже настроившись на праздник", — сказал Рапота, слова которого цитирует Sputnik.

В День Союзного государства в музее-усадьбе Ильи Репина "Здравнево" недалеко от витебска презентовали сразу несколько выставок. Кроме того, Рапота передал в дар музею новое полотно. Это копия портрета одного из друзей художника. Завершилась программа Дня Союзного государства на "Славянском базаре" юбилейным концертом ансамбля "Сябры".