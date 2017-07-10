США
10.0710 июля19:14МСК
USD60.30-0.08
EUR68.77-0.17
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Союзное государство

Российские и белорусские журналисты познакомились с Тульской областью

19:0110.07.2017
(обновлено: 19:02 10.07.2017)
0190
Журналисты из России и Белоруссии во время пресс-тура в Тульскую область
Председатель правительства Юрий Андрианов и Григорий Рапота
Экспонаты музея ПО Туламашзавод
Тульский государственный музей оружия
Макет здания Тульского государственного музея оружия
Интерактивная часть экспозиции музея оружия
Танк Т-34 в Могилевском сквере Тулы
Усадьба художника Василия Поленова в Заокском районе Тульской области
Кондитерская фабрика Ясная поляна
Модель Тульского кремля
Белорусские и российские представители СМИ у входных ворот в усадьбу Ясная Поляна
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государстваЖурналисты из России и Белоруссии посетили Тульскую область с пресс-туром "Тульская область — регион инновационной активности", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Деловая программа включала брифинг с главой правительства Тульской области и Госсекретарем Союзного государства.Журналисты из России и Белоруссии во время пресс-тура в Тульскую область
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Журналисты из России и Белоруссии посетили Тульскую область с пресс-туром "Тульская область — регион инновационной активности", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Деловая программа включала брифинг с главой правительства Тульской области и Госсекретарем Союзного государства.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства "Тула славится не только оружейниками, самоварами и пряниками, но и великолепными гармонями", - сказал на встрече председатель правительства Юрий Андрианов, передав почетному гостю Григорию Рапоте подарок – сувенирную гармошку производства фабрики "Тульская гармонь".Председатель правительства Юрий Андрианов и Григорий Рапота
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
"Тула славится не только оружейниками, самоварами и пряниками, но и великолепными гармонями", - сказал на встрече председатель правительства Юрий Андрианов, передав почетному гостю Григорию Рапоте подарок – сувенирную гармошку производства фабрики "Тульская гармонь".
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Журналисты побывали в музее ПО "Туламашзавод", получившем в 2005 году статус музея науки и техники. Здесь собрано более пяти тысяч экспонатов.Экспонаты музея ПО Туламашзавод
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Журналисты побывали в музее ПО "Туламашзавод", получившем в 2005 году статус музея науки и техники. Здесь собрано более пяти тысяч экспонатов.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Построенный в виде шлема, Тульский государственный музей оружия служит визитной карточкой Тулы. Зарождение его коллекции относится к 1724 году, когда на Тульском оружейном заводе в соответствии с указом Петра I стали "…старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение".Тульский государственный музей оружия
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Построенный в виде шлема, Тульский государственный музей оружия служит визитной карточкой Тулы. Зарождение его коллекции относится к 1724 году, когда на Тульском оружейном заводе в соответствии с указом Петра I стали "…старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение".
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Уникальное здание музея было открыто в 2015 году. Поднимаясь с этажа на этаж, у посетителей есть возможность проследить этапы развития оружия в контексте истории общества, узнать, как зарождались конструкторские идеи. Фонд музея охватывает историю развития оружейного производства в России с XIV века.Макет здания Тульского государственного музея оружия
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Уникальное здание музея было открыто в 2015 году. Поднимаясь с этажа на этаж, у посетителей есть возможность проследить этапы развития оружия в контексте истории общества, узнать, как зарождались конструкторские идеи. Фонд музея охватывает историю развития оружейного производства в России с XIV века.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства В интерактивной части экспозиции посетители музея могут подержать в руках легендарное оружие, а также примерить военную форму различных эпох.Интерактивная часть экспозиции музея оружия
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
В интерактивной части экспозиции посетители музея могут подержать в руках легендарное оружие, а также примерить военную форму различных эпох.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства В центре Могилевского сквера Тулы на мраморном постаменте стоит танк Т-34. Он был установлен в ноябре 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины обороны Тулы и в честь 32-й танковой бригады, которая приняла участие в разгроме немецко-фашистских войск.Танк Т-34 в Могилевском сквере Тулы
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
В центре Могилевского сквера Тулы на мраморном постаменте стоит танк Т-34. Он был установлен в ноябре 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины обороны Тулы и в честь 32-й танковой бригады, которая приняла участие в разгроме немецко-фашистских войск.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Представители СМИ двух стран посетили усадьбу художника Василия Поленова в Заокском районе Тульской области. С 2012 года директором музея стала правнучка художника Наталья Поленова, которая бережно хранит наследие знаменитого родственника.Усадьба художника Василия Поленова в Заокском районе Тульской области
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Представители СМИ двух стран посетили усадьбу художника Василия Поленова в Заокском районе Тульской области. С 2012 года директором музея стала правнучка художника Наталья Поленова, которая бережно хранит наследие знаменитого родственника.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства "Сладкой остановкой" для журналистов стало посещение кондитерской фабрики "Ясная поляна", где выпускают пряники - от самого маленького весом в 45 граммов, до самого большого, вес которого составляет 45 килограммов.Кондитерская фабрика Ясная поляна
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
"Сладкой остановкой" для журналистов стало посещение кондитерской фабрики "Ясная поляна", где выпускают пряники - от самого маленького весом в 45 граммов, до самого большого, вес которого составляет 45 килограммов.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Модель Тульского кремля. Памятник архитектуры XVI века является старейшим сооружением города. Кремль выдержал все осады и штурмы и ни разу не был захвачен врагом. К сожалению, столетия не донесли до нас имён зодчих, его создателей.Модель Тульского кремля
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Модель Тульского кремля. Памятник архитектуры XVI века является старейшим сооружением города. Кремль выдержал все осады и штурмы и ни разу не был захвачен врагом. К сожалению, столетия не донесли до нас имён зодчих, его создателей.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Белорусские и российские представители СМИ у входных ворот в усадьбу "Ясная Поляна", где жил и писал свои великие произведения Лев Толстой.Белорусские и российские представители СМИ у входных ворот в усадьбу Ясная Поляна
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Белорусские и российские представители СМИ у входных ворот в усадьбу "Ясная Поляна", где жил и писал свои великие произведения Лев Толстой.
Обложка книги 2 первомая из коллекции советских детских книг, выложенной Принстонским университетомОт Барто до Хармса: первые издания советских книг для детей выложили онлайн17:0010.07.2017
На кончиках пальцевБоль, травмы и преодоление себя: лучшие гимнасты мира крупным планом14:5310.07.2017
Байзат Хамидова, Алена Михальцова и Меган Вильямс в матче финального этапа европейской серии Гран-при по регби-7 среди женских команд между сборными России и ИрландииРоссийские регбистки отстояли титул чемпионок Европы14:0310.07.2017
Денис Лебедев (Россия) и Марк Флэнаган (Австралия) во время боя за звание чемпиона мира по боксу среди профессионалов в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации WBAТридцатая победа: Денис Лебедев защитил титул чемпиона мира WBA12:3410.07.2017
Зрители на музыкальном фестивале Нашествие 2017 в поселке Большое Завидово в Тверской областиГрязные танцы: в Завидово прошло "Нашествие-2017"11:5810.07.2017
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на саммите G20 в Гамбурге. 7 июля 2017В Гамбурге прошел саммит G2020:3308.07.2017
Медведевы на празднике Дня семьи, любви и верности в МуромеКрепкие семейные пары российских политиков11:0008.07.2017
Фотография Infinite Road to Transylvania, занявшая второе место в категории ПриродаЛучшие снимки года, сделанные с помощью дрона10:0008.07.2017
Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в ГамбургеПервая встреча: Путин и Трамп провели переговоры в Гамбурге19:1607.07.2017
Арка Главного входа во время проведения работ по реконструкции ВДНХРеконструкция ВДНХ18:1207.07.2017
Все фотоленты

Журналисты из России и Белоруссии побывали в регионе в рамках пресс-тура "Тульская область — регион инновационной активности". Достопримечательности области — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
+
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена