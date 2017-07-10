Журналисты из России и Белоруссии побывали в регионе в рамках пресс-тура "Тульская область — регион инновационной активности". Достопримечательности области — в фотоленте Ria.ru.
Российские и белорусские журналисты познакомились с Тульской областью
19:0110.07.2017
(обновлено: 19:02 10.07.2017)
01900
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государстваЖурналисты из России и Белоруссии посетили Тульскую область с пресс-туром "Тульская область — регион инновационной активности", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Деловая программа включала брифинг с главой правительства Тульской области и Госсекретарем Союзного государства.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Журналисты из России и Белоруссии посетили Тульскую область с пресс-туром "Тульская область — регион инновационной активности", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". Деловая программа включала брифинг с главой правительства Тульской области и Госсекретарем Союзного государства.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства "Тула славится не только оружейниками, самоварами и пряниками, но и великолепными гармонями", - сказал на встрече председатель правительства Юрий Андрианов, передав почетному гостю Григорию Рапоте подарок – сувенирную гармошку производства фабрики "Тульская гармонь".
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
"Тула славится не только оружейниками, самоварами и пряниками, но и великолепными гармонями", - сказал на встрече председатель правительства Юрий Андрианов, передав почетному гостю Григорию Рапоте подарок – сувенирную гармошку производства фабрики "Тульская гармонь".
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Журналисты побывали в музее ПО "Туламашзавод", получившем в 2005 году статус музея науки и техники. Здесь собрано более пяти тысяч экспонатов.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Журналисты побывали в музее ПО "Туламашзавод", получившем в 2005 году статус музея науки и техники. Здесь собрано более пяти тысяч экспонатов.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Построенный в виде шлема, Тульский государственный музей оружия служит визитной карточкой Тулы. Зарождение его коллекции относится к 1724 году, когда на Тульском оружейном заводе в соответствии с указом Петра I стали "…старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение".
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Построенный в виде шлема, Тульский государственный музей оружия служит визитной карточкой Тулы. Зарождение его коллекции относится к 1724 году, когда на Тульском оружейном заводе в соответствии с указом Петра I стали "…старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение".
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Уникальное здание музея было открыто в 2015 году. Поднимаясь с этажа на этаж, у посетителей есть возможность проследить этапы развития оружия в контексте истории общества, узнать, как зарождались конструкторские идеи. Фонд музея охватывает историю развития оружейного производства в России с XIV века.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Уникальное здание музея было открыто в 2015 году. Поднимаясь с этажа на этаж, у посетителей есть возможность проследить этапы развития оружия в контексте истории общества, узнать, как зарождались конструкторские идеи. Фонд музея охватывает историю развития оружейного производства в России с XIV века.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства В интерактивной части экспозиции посетители музея могут подержать в руках легендарное оружие, а также примерить военную форму различных эпох.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
В интерактивной части экспозиции посетители музея могут подержать в руках легендарное оружие, а также примерить военную форму различных эпох.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства В центре Могилевского сквера Тулы на мраморном постаменте стоит танк Т-34. Он был установлен в ноябре 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины обороны Тулы и в честь 32-й танковой бригады, которая приняла участие в разгроме немецко-фашистских войск.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
В центре Могилевского сквера Тулы на мраморном постаменте стоит танк Т-34. Он был установлен в ноябре 1966 года в ознаменование 25-летней годовщины обороны Тулы и в честь 32-й танковой бригады, которая приняла участие в разгроме немецко-фашистских войск.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Представители СМИ двух стран посетили усадьбу художника Василия Поленова в Заокском районе Тульской области. С 2012 года директором музея стала правнучка художника Наталья Поленова, которая бережно хранит наследие знаменитого родственника.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Представители СМИ двух стран посетили усадьбу художника Василия Поленова в Заокском районе Тульской области. С 2012 года директором музея стала правнучка художника Наталья Поленова, которая бережно хранит наследие знаменитого родственника.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства "Сладкой остановкой" для журналистов стало посещение кондитерской фабрики "Ясная поляна", где выпускают пряники - от самого маленького весом в 45 граммов, до самого большого, вес которого составляет 45 килограммов.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
"Сладкой остановкой" для журналистов стало посещение кондитерской фабрики "Ясная поляна", где выпускают пряники - от самого маленького весом в 45 граммов, до самого большого, вес которого составляет 45 килограммов.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Модель Тульского кремля. Памятник архитектуры XVI века является старейшим сооружением города. Кремль выдержал все осады и штурмы и ни разу не был захвачен врагом. К сожалению, столетия не донесли до нас имён зодчих, его создателей.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Модель Тульского кремля. Памятник архитектуры XVI века является старейшим сооружением города. Кремль выдержал все осады и штурмы и ни разу не был захвачен врагом. К сожалению, столетия не донесли до нас имён зодчих, его создателей.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства Белорусские и российские представители СМИ у входных ворот в усадьбу "Ясная Поляна", где жил и писал свои великие произведения Лев Толстой.
© Фото предоставлено Постоянным комитетом Союзного государства
Белорусские и российские представители СМИ у входных ворот в усадьбу "Ясная Поляна", где жил и писал свои великие произведения Лев Толстой.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Экология мегаполиса
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+