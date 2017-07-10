Российские и белорусские журналисты познакомились с Тульской областью

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Построенный в виде шлема, Тульский государственный музей оружия служит визитной карточкой Тулы. Зарождение его коллекции относится к 1724 году, когда на Тульском оружейном заводе в соответствии с указом Петра I стали "…старинные пушки и фузеи не переливать и не портить, а сдавать как курьезы в цейхгаузы на хранение".