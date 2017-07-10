Российские и белорусские журналисты посетили Тульскую область

ТУЛА, 10 июл — РИА Новости, Юлия Чичерина. Визит представителей ведущих СМИ России и Белоруссии в Тульскую область связан не только с богатой историей края, но и, в первую очередь, с передовыми позициями, которые регион занял в развитии промышленного производства, сказал Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Когда мы выбирали в этом году регионы, в которые хотели бы направить наших журналистов, то Тульская область привлекла своей богатой историей — тут есть, что посмотреть с точки зрения культуры, но и своими промышленными традициями. Должен сказать, что Тула вышла на передовые позиции по развитию промышленного производства",- отметил Рапота на встрече с журналистами.

Журналисты из России и Белоруссии посетили с трехдневным визитом Тульскую область в рамках пресс-тура "Тульская область — регион инновационной активности", организованного Постоянным комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В программе поездки — знакомство с ПО "Туламашзавод" — мощным производственным комплексом с 78-летней историей, где разрабатывается и выпускается продукция военного и гражданского назначения. Представители СМИ побывали также в Тульском кремле, на кондитерской фабрике "Ясная поляна", где пекут знаменитые тульские пряники, в музее гармоники "Мемориальный музей Н. И. Белобородова".

Еще одним пунктом в программе пресс-тура стало посещение Тульского областного отделения общественной организации "Союз женщин России". О тесных связях, сотрудничестве и дружбе с "Белорусским союзом женщин" рассказала председатель правления союза Татьяна Лысенко.

Последней остановкой пресс-тура стало посещение настоящей жемчужины Тульской области — усадьбы "Ясная Поляна", где писал свои гениальные произведения (в том числе, "Войну и мир" и "Анну Каренину") Лев Толстой.

Деловая программа визита включала встречу с председателем правительства Тульской области Юрием Андриановым и Государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

"Россию на Западе узнают, прежде всего, по Толстому. Опросы показывают, что каждый пятый зарубежный житель ассоциирует Россию с Толстым. Еще одна наша достопримечательность — Музей оружия, построенный в виде старинного шлема. Он — единственный музей в мире такого класса. На территории нашего региона находится первое ратное поле России", — отметил Андрианов.