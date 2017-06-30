Путин рассказал, когда страны СГ смогут конкурировать на мировом рынке

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Российские и белорусские производители смогут на равных конкурировать с мировыми лидерами, если странам Союзного государства удастся восстановить темпы экономического развития, снять торговые и инвестиционные барьеры, и в целом проводить согласованную экономическую политику, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Очевидно, что у нас есть резервы, чтобы вернуть взаимную торговлю на траекторию устойчивого роста, восстановить темпы экономического развития Союзного государства. Для этого необходимо и далее реализовывать крупные инфраструктурные проекты, совершенствовать деловой климат, снимать остающиеся между нашими экономиками торговые и инвестиционные барьеры, и в целом проводить согласованную экономическую политику", — сказал он по итогам заседания высшего государственного совета.

"Мы уделили внимание всем этим узким местам и пока еще не всем решенным вопросам. Если мы это сделаем, а мы будем двигаться в этом направлении, наши производители смогут, конечно, на равных конкурировать с мировыми лидерами", — сказал Путин.