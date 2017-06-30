Россия и Белоруссия приняли постановления в сфере машиностроения и АПК

Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. 30 июня 2017

Владимир Путин и Александр Лукашенко на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Белоруссии. 30 июня 2017

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Россия и Белоруссия по итогам заседания Высшего государственного совета приняли постановления о сохранении потенциала машиностроительного комплекса Союзного государства и о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства; всего по итогам заседания было принято девять документов.

Стороны также подписали постановление об итогах торгово-экономического сотрудничества Республики Беларусь и РФ за 2016 год.

Другие документы касаются приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства, а также выполнения программы согласованных действий в области внешней политики.

Кроме того, стороны подписали резолюции об итогах реализации концепции социального развития Союзного государства на 2011-2015 годы. Среди принятых документов также постановление о председателе пограничного комитета Союзного государства и несколько протокольных соглашений.