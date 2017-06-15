Володин поддержал идею создания премии Союзного государства в области науки

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания Парламентского собрания Союза Белоруссии и России поддержал идею учреждения премии Союзного государства в области науки и техники.

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, выступая на заседании, обратился к парламентариям с просьбой поддержать идею учреждения премии Союзного государства в области науки и техники.

"Коллеги, прозвучало предложение от Григория Алексеевича (Рапоты) об учреждении премии Союзного государства за выдающиеся достижения в области разработки перспективных направлений науки и технологий, не будет возражений, поддержим. Сама идея, думаю, заслуживает внимания", — ответил на предложение Володин.

Спикер Госдумы в четверг в Минске принимает участие в 52 сессии Парламентского собрания, в повестке которой актуальные вопросы законотворчества, результаты союзного строительства за период с 2014 по 2017 годы и подготовка приоритетных задач развития Союзного государства на среднесрочную перспективу до 2022 года.