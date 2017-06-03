Глава МИД Белоруссии посетит Россию и встретится с Лавровым

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей посетит Россию 4-5 июня и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщается на сайте МИД РФ.
В рамках визита пройдет ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и МИД Беларуси.
В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что Белоруссия – стратегический союзник России. "Это закреплено и в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.
В нем также подчеркивается, что российско-белорусское межмидовское взаимодействие базируется на принимаемых раз в два года программах согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства. Регулярно проводятся консультации между подразделениями министерств иностранных дел двух стран по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщает МИД РФ.