Глава МИД Белоруссии посетит Россию и встретится с Лавровым

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей во время встречи. Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 3 июн – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей посетит Россию 4-5 июня и проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщается на сайте МИД РФ.

"Встреча министров пройдет в преддверии празднования юбилейной даты – 25-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, отмечаемой 25 июня 2017 года", — отмечается в сообщении.

В рамках визита пройдет ежегодное совместное заседание коллегий МИД России и МИД Беларуси.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, что Белоруссия – стратегический союзник России. "Это закреплено и в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Республикой Беларусь в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между нашими странами в рамках Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что российско-белорусское межмидовское взаимодействие базируется на принимаемых раз в два года программах согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства. Регулярно проводятся консультации между подразделениями министерств иностранных дел двух стран по широкому спектру вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщает МИД РФ.