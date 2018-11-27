Эксперты не сомневаются в успехе миссии InSight на Марс

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Далеко не все миссии, которые человечество отправляло к Марсу, заканчивались удачно, поэтому получение первого снимка с поверхности Красной планеты, переданного аппаратом InSight, можно считать крупным успехом, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
"Это очень интересная миссия. На Марс летали где-то 50 аппаратов, половина только успешно, поэтому на это смотрели с напряжением. Аппарат сработал отлично", — сказал Моисеев РИА Новости.
Он напомнил, что в основном аппарат будет изучать тектонические особенности планеты, в том числе планируется бурение поверхности на глубину порядка шести метров. "Если, скажем, марсоход, который бегает по Марсу, он смотрит как-то по поверхности, то сейчас будет задача забраться вглубь планеты, посмотреть, как она устроена", — добавил эксперт.
При этом Моисеев считает, что сейчас в России не ставят таких масштабных задач по освоению планет Солнечной системы, как во времена СССР.
"Она (Российская академия наук) была очень заинтересована в космических исследованиях. Тогда мы каждый сезон отправляли (аппарат) к Марсу. Может, не очень удачно, но каждый сезон (раз в два года, когда взаимное расположение Марса и Земли таково, что расстояние между ними минимально — ред.)", — добавил Моисеев.
Революция в беспилотной космонавтике
Популяризатор космонавтики Виталий Егоров также считает, что посадка аппарата InSight на Марс была успешной.
Эксперт напомнил, что в 2021 году российская посадочная платформа должна будет обеспечить посадку европейского марсохода Paster в рамках миссии ExoMars-2020.
Егоров обратил внимание на то, что вместе с зондом InSight расстояние в 400 миллионов километров до Марса преодолели два нанозонда-ретранслятора MarCO. Именно они передали телеметрию с InSight.
"А где-то "неподалеку" — в поясе астероидов — японская Hayabusa 2 сбросила целый выводок малых аппаратов на астероид Рюгу. Это революция в беспилотной космонавтике: теперь не обязательно отправлять многотонные платформы к другим планетам, науку можно делать малыми легкими зондами", — добавил Егоров.