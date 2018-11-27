Эксперты не сомневаются в успехе миссии InSight на Марс

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Далеко не все миссии, которые человечество отправляло к Марсу, заканчивались удачно, поэтому получение первого снимка с поверхности Красной планеты, переданного аппаратом InSight, можно считать крупным успехом, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ранее сообщалось, что американский космический зонд InSight успешно сел на поверхность Марса и передал первое изображение, на котором можно разглядеть частицы пыли и марсианский горизонт. Вице-президент США Майкл Пенс назвал событие "невероятным достижением".

"Это очень интересная миссия. На Марс летали где-то 50 аппаратов, половина только успешно, поэтому на это смотрели с напряжением. Аппарат сработал отлично", — сказал Моисеев РИА Новости.

Он напомнил, что в основном аппарат будет изучать тектонические особенности планеты, в том числе планируется бурение поверхности на глубину порядка шести метров. "Если, скажем, марсоход, который бегает по Марсу, он смотрит как-то по поверхности, то сейчас будет задача забраться вглубь планеты, посмотреть, как она устроена", — добавил эксперт.

При этом Моисеев считает, что сейчас в России не ставят таких масштабных задач по освоению планет Солнечной системы, как во времена СССР.

"Она (Российская академия наук) была очень заинтересована в космических исследованиях. Тогда мы каждый сезон отправляли (аппарат) к Марсу. Может, не очень удачно, но каждый сезон (раз в два года, когда взаимное расположение Марса и Земли таково, что расстояние между ними минимально — ред.)", — добавил Моисеев.

Революция в беспилотной космонавтике

Популяризатор космонавтики Виталий Егоров также считает, что посадка аппарата InSight на Марс была успешной.

"НАСА снова показала, кто главный на Марсе. На сегодня только Jet Propulsion Laboratory (Лаборатория реактивного движения) обладает опытом успешной посадки на Красную планету", — сказал он, добавив, что российский (советский) аппарат производства НПО имени Лавочкина садился на поверхность Красной планеты только в 1971 году.

Эксперт напомнил, что в 2021 году российская посадочная платформа должна будет обеспечить посадку европейского марсохода Paster в рамках миссии ExoMars-2020.

Егоров обратил внимание на то, что вместе с зондом InSight расстояние в 400 миллионов километров до Марса преодолели два нанозонда-ретранслятора MarCO. Именно они передали телеметрию с InSight.

"А где-то "неподалеку" — в поясе астероидов — японская Hayabusa 2 сбросила целый выводок малых аппаратов на астероид Рюгу. Это революция в беспилотной космонавтике: теперь не обязательно отправлять многотонные платформы к другим планетам, науку можно делать малыми легкими зондами", — добавил Егоров.