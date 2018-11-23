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Под знаком Весов, или Почему не стоит бояться полнолуния

(обновлено: 08:19 23.11.2018)
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© Depositphotos / kjpargeterПолная лунаПолная луна
© Depositphotos / kjpargeter
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Солнечная активность влияет на человека — это доказано наукой. Но относительно фаз Луны, и, в первую очередь, полнолуния, нет единого мнения. Этот вопрос вызывает горячие дискуссии, проводится много исследований. О том, как спутник планеты может воздействовать на ее обитателей, — в материале РИА Новости.

Новорожденный теленок
© JY Li, The University of Tokyo
Ученые нашли неожиданную связь между родами у коров и циклами Луны

Переполох в родильном доме

Вокруг полнолуния сложилась богатая мифология, есть множество примет. Некоторые до сих пор верят, что в эти дни активизируются вампиры и оборотни. Животные и люди становятся беспокойными, обостряются психические заболевания, нарушается сон.

В полнолуние чаще кусаются собаки и происходят автомобильные аварии, гибнут люди, повышается агрессивность — эти поверья сформировались уже в наши дни.

Медсестры в родильных домах жалуются, что в полнолуние им приходится больше работать, так как женщины чаще рожают. Это утверждение решили проверить ученые из Германии.

Проанализировав данные о рождаемости в стране с 1920 по 1989 год, они не нашли никакой статистически значимой зависимости числа родов от фаз Луны. Зато обнаружили корреляцию с числом пятен на Солнце.

© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкПолнолуние над Московским международным деловым центром "Москва-Сити"
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Полнолуние над Московским международным деловым центром "Москва-Сити"

Кто воет на Луну

Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите. К нам спутник повернут всегда только одной стороной. Луну освещает отраженный от Земли солнечный свет. Когда диск максимально виден, — это фаза полнолуния. В ноябре она пришлась на 23-е число.

По мере того как тень, созданная взаимным расположением Земли, Солнца и Луны, наползает на спутник, его диск сокращается до тонкого серпа и затем растет снова — наступает фаза новолуния. Кроме этого, есть две промежуточные фазы: первая и последняя четверти. Период, за который Луна проходит полный цикл, называется лунным месяцем. Это в среднем 29,5 суток.

Есть данные, что фазы Луны влияют на пчел, рыб, некоторых птиц и амфибий. Возможно, изменение яркости диска в ночное время каким-то образом регулирует уровень мелатонина — гормона мозга, отвечающего за циркадные ритмы (дневной цикл активности). В полнолуние гормон вырабатывается сильнее, соответственно, меняется активность животного. Что касается млекопитающих, то ученые проводили опыты только с лабораторными грызунами. У них тоже заметили изменение уровня мелатонина.

Каков мог бы быть физический механизм воздействия фаз Луны на организм? Среди гипотез: приливные силы, электромагнитное излучение.

© Depositphotos / KagenmiСтепень затененности диска обусловлена взаимным расположением Луны, Земли и Солнца
© Depositphotos / Kagenmi
Степень затененности диска обусловлена взаимным расположением Луны, Земли и Солнца

Операция откладывается

Влияние лунного цикла на здоровье и поведение людей всегда интересовало ученых, однако данных, подтверждающих эту связь, нет. К примеру, 11 процентов немцев верят, что от фаз Луны зависит их жизнь. Существует примета, что операцию по пересадке почек лучше отложить, если она выпала на полнолуние. Дело в том, что у астрологов почки ассоциируются с Весами — одним из лунных зодиакальных знаков.

Бермудский огненный червь
© Фото : James B. Wood
Генетики раскрыли секреты свечения червей из Бермудского треугольника

Ученые из Германии отобрали 178 историй болезней пациентов, которым пересадили почку с 1994 по 2009 год. Дату операции сопоставили с фазами Луны и периодом, когда она видна в созвездии Весов. Проверили смертность, самочувствие человека после операции и его здоровье в течение дальнейших лет. Никакой зависимости от лунного цикла или расположения в Весах не обнаружили.

Аналогичную работу проделали ученые из Литвы в отношении 186 пациентов, поступивших в хирургию для лечения разрыва внутричерепной аневризмы с 2011 по 2014 год. Результат также негативный.

Ученые из университета Небраски (США) проверили, как разные факторы окружающей среды, включая лунный цикл и суперлуния, влияют на обострение мочекаменной болезни. Исследователи проанализировали 559 историй пациентов местной клиники, но никакой связи с Луной не нашли. Большинство приступов пришлось на обычные дни и только 16,1 процента — на полнолуния.

© Alla MikhailovaАнатомически-астрологический человек. За почки отвечает знак Весы. Источник: Kleespies A. et al. Moon phases and moon signs do not influence morbidity, mortality and long-term survival, after living donor kidney transplantation //BMC complementary and alternative medicine. &ndash; 2017. &ndash; Т. 17. &ndash; №. 1. &ndash; С. 440
© Alla Mikhailova
Анатомически-астрологический человек. За почки отвечает знак Весы. Источник: Kleespies A. et al. Moon phases and moon signs do not influence morbidity, mortality and long-term survival, after living donor kidney transplantation //BMC complementary and alternative medicine. – 2017. – Т. 17. – №. 1. – С. 440

Луна — дело тонкое

Не подтверждается и миф о психических расстройствах, обостряющихся в полнолуние. В США изучили 1857 случаев госпитализации по скорой психиатрической помощи. Вызовы равномерно распределились по всем лунным фазам.

Авторы работы не отрицают, что Луна влияет на психику, однако эффект столь мал, что научными методами его не измерить.

Суперлуние и частичное затмение луны, наблюдаемые в Санкт-Петербурге. 31 января 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Астроном из МГУ рассказал, как лучше следить за лунным затмением

Любопытные данные приведены в статье австралийских ученых. Проанализировав даты госпитализации по скорой в клинику Калвари Матер Ньюкасл, исследователи установили, что 23 процента тяжелобольных поступают в полнолуние. Пациенты дерутся с персоналом, брыкаются, плюются. А вот более легкие случаи расстройств не связаны с фазами Луны.

Ученые из Канады опровергают миф о влиянии спутника Земли на людей с расстройством психики. По их мнению, исследователи приходят к разным выводам, потому что по-разному считают длительность полнолуния: 12 часов, 24 часа или трое суток.

Собаки в полнолуние кусают, как и в обычные дни, утверждается еще в одном исследовании на примере Австралии.

Не зависит от лунного цикла и число травм у футболистов. Это проверили ученые из Туниса и Катара на историях болезни членов профессиональной премьер-лиги Катара.

© BMJЧисло обращений в больницу из-за укусов собак и фазы Луны. Числа в скобках &mdash; сколько полнолуний пришлось на эти дни недели. Источник: Chapman S., Morrell S. Barking mad? Another lunatic hypothesis bites the dust //Bmj. &ndash; 2000. &ndash; Т. 321. &ndash; №. 7276. &ndash; С. 1561-1563
© BMJ
Число обращений в больницу из-за укусов собак и фазы Луны. Числа в скобках — сколько полнолуний пришлось на эти дни недели. Источник: Chapman S., Morrell S. Barking mad? Another lunatic hypothesis bites the dust //Bmj. – 2000. – Т. 321. – №. 7276. – С. 1561-1563

Кому спится хуже

Не обошли вниманием ученые и распространенное мнение о нарушении сна в полнолуние. К примеру, группа из США и Канады изучила этот вопрос на примере коренных народов — охотников-собирателей хадза в Африке и земледельцев Мадагаскара. Оказалось, что хадза в полнолуние меньше спят и больше активны днем, с наступлением новой Луны их распорядок больше похож на "совиный". Качество сна при этом никак не зависит от лунного цикла.

Исследователи из Швейцарии привлекли 33 волонтеров на 64 ночи (в сумме). Во время сна им делали электроэнцефалограммы (ЭЭГ) мозга. Выяснилось, что в полнолуние сон хуже: короче на двадцать минут, время засыпания, наоборот, увеличилось на пять минут. Длительность глубокого медленного дельта-сна снизилась на тридцать процентов.

Этот результат не смогли воспроизвести ученые из Швейцарии, Германии и Нидерландов. По мнению авторов статьи, делать выводы на основании 33 испытуемых некорректно. Взяв информацию сотен людей у трех разных институтов по изучению сна и наложив ее на фазы Луны, исследователи никакой зависимости не обнаружили.

© Elsevier LtdВремя засыпания и фазы Луны. Данные, полученные с помощью опроса и ЭЭГ, за 64 ночи. Цветные точки означают разные группы людей. Розовые, голубые &mdash; молодые женщины и мужчины, белые и серые &mdash; старые женщины и мужчины. Источник: Cajochen C. et al. Evidence that the lunar cycle influences human sleep //Current biology. &ndash; 2013. &ndash; Т. 23. &ndash; №. 15. &ndash; С. 1485-1488.
© Elsevier Ltd
Время засыпания и фазы Луны. Данные, полученные с помощью опроса и ЭЭГ, за 64 ночи. Цветные точки означают разные группы людей. Розовые, голубые — молодые женщины и мужчины, белые и серые — старые женщины и мужчины. Источник: Cajochen C. et al. Evidence that the lunar cycle influences human sleep //Current biology. – 2013. – Т. 23. – №. 15. – С. 1485-1488.
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