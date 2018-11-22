Индия могла скопировать облик российского скафандра, полагает разработчик

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Внешний облик индийского космического скафандра, представленного на выставке в Индии в сентябре, практически полностью повторяет облик российского спасательного скафандра "Сокол КВ-2", полагает генеральный директор — главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.
На выставке Bengaluru Space Expo Индийское космическое агентство представило скафандр для полетов в космос, который планируется использовать в 2022 году во время планируемого национальными силами полета на орбиту.
"Я видел фотографии представленного скафандра. По ним у меня сложилось впечатление, что это не действующий скафандр, а скорее макет или прототип. По конструкции оболочки он практически копия нашего "Сокола", особенно характерна так называемая полурамка для мягкого шлема", — рассказал Поздняков в интервью РИА Новости.
По мнению главы НПП "Звезда", трудно говорить о возможностях скафандра по фотографиям, особенно ему непонятно большое количество торчащих шлангов.
Рассказывая о том, каким образом индийская сторона могла скопировать облик скафандра, глава НПП "Звезда" добавил, что недавно предприятие предоставило Индии на короткий срок скафандр "Сокол" для съемок исторического фильма о полете первого индийского космонавта Ракеша Шармы на советском корабле "Союз Т-11" в 1984 году. "В конце прошлой недели пришло обращение, которым они просят на достаточно длительное время предоставить им еще пять или шесть скафандров для съемок. Меня такая просьба удивила и насторожила. Конечно, в таком количестве мы им ничего предоставлять не будем. Но такие совпадения настораживают", — отметил Поздняков.
В свое время Китай приобрел в России несколько скафандров для выходов в открытый космос. В итоге осенью 2008 года во время первого выхода китайских космонавтов в открытый космос на одном из них был надет китайский скафандр, на другом — российский "Орлан".