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Индия могла скопировать облик российского скафандра, полагает разработчик

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© AFP 2018 / Arun SankarЗапуск индийской ракеты-носителя PSLV-C37. Архивное фотоЗапуск индийской ракеты-носителя PSLV-C37. Архивное фото
© AFP 2018 / Arun Sankar
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Внешний облик индийского космического скафандра, представленного на выставке в Индии в сентябре, практически полностью повторяет облик российского спасательного скафандра "Сокол КВ-2", полагает генеральный директор — главный конструктор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

Космонавты. Архивное фото
© Фото : Роскосмос
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Скафандр "Сокол КВ-2" предназначен для спасения экипажа космического корабля в случае разгерметизации космического корабля в наиболее опасных моментах полета: при выведении, стыковке, расстыковке и спуске.

На выставке Bengaluru Space Expo Индийское космическое агентство представило скафандр для полетов в космос, который планируется использовать в 2022 году во время планируемого национальными силами полета на орбиту.

"Я видел фотографии представленного скафандра. По ним у меня сложилось впечатление, что это не действующий скафандр, а скорее макет или прототип. По конструкции оболочки он практически копия нашего "Сокола", особенно характерна так называемая полурамка для мягкого шлема", — рассказал Поздняков в интервью РИА Новости.

По мнению главы НПП "Звезда", трудно говорить о возможностях скафандра по фотографиям, особенно ему непонятно большое количество торчащих шлангов.

Выход в открытый космос российских космонавтов. Архивное фото
© РИА Новости / Роскосмос
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"Мне трудно комментировать индийские планы, но даже по фотографиям понятно, что тот скафандр, который они продемонстрировали, на мой взгляд, бутафорский, для театральной пьесы или кино подойдет, но для реального полета или испытаний не годится, возможно, я ошибаюсь", — сказал Поздняков.

Рассказывая о том, каким образом индийская сторона могла скопировать облик скафандра, глава НПП "Звезда" добавил, что недавно предприятие предоставило Индии на короткий срок скафандр "Сокол" для съемок исторического фильма о полете первого индийского космонавта Ракеша Шармы на советском корабле "Союз Т-11" в 1984 году. "В конце прошлой недели пришло обращение, которым они просят на достаточно длительное время предоставить им еще пять или шесть скафандров для съемок. Меня такая просьба удивила и насторожила. Конечно, в таком количестве мы им ничего предоставлять не будем. Но такие совпадения настораживают", — отметил Поздняков.

В свое время Китай приобрел в России несколько скафандров для выходов в открытый космос. В итоге осенью 2008 года во время первого выхода китайских космонавтов в открытый космос на одном из них был надет китайский скафандр, на другом — российский "Орлан".

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