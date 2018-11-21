Ученые показали принцип работы "Энигмы" изнутри

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Ученые из Манчестерского университета при помощи рентгеновской компьютерной томографии смогли наглядно продемонстрировать принцип работы шифровальной машины "Энигма". Результаты исследования опубликованы на сайте вуза.

Эксперты сделали более 1500 снимков машины и представили их в виде 3D-анимации. На кадрах видны детали "Энигмы", провода и роторы, которые создают криптографические комбинации.

Профессор Филип Визерс отметил, что ученым впервые удалось заглянуть внутрь шифровальной машины, не повредив ее.

Специалисты напомнили, что "Энигму" сложно отличить от обычной пишущей машинки, однако расшифровать послание почти невозможно — для этого требуется такой же прибор и специальный код.

Первые "Энигмы" появились в 1920-е годы, однако наибольшее распространение они получили в нацистской Германии.

Сначала немцы использовали машинку с тремя роторами, но в 1938 в Польше удалось подобрать к ним коды. Затем добавили еще один ротор, однако в 1941 году специалисты из Блетчли-Парк, где располагалось главное шифровальное подразделение Великобритании, разгадали принцип работы и усовершенствованного шифровальщика.