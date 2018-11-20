Термитники в Бразилии оказались видны из космоса, заявляют ученые

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Инопланетяне, смотрящие на Землю из космоса, смогут увидеть на ее поверхности не только Великую пирамиду и петроглифы на плато Наска, но и "вечные" термитники на северо-востоке Бразилии, существующие там уже четыре тысячи лет. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Current Biology.

"Они были построены одной "семьей" термитов, выкопавшей гигантскую сеть тоннелей для того, чтобы получить безопасный доступ к пище. Насекомые переместили свыше 10 кубических километров грунта, что эквивалентно объему четырех тысяч Великих пирамид. Вдобавок, эти кучи были построены примерно в то же время, что и главное чудо света Земли", — рассказывает Стивен Мартин (Stephen Marti) из Сэлфордского университета (Великобритания).

Тараканы, термиты и их близкие родичи населяют сегодня все континенты Земли и все климатические зоны, начиная с Арктики и заканчивая тропиками. Как сегодня считают палеонтологи, первые насекомые, похожие на них, появились на Земле очень давно, еще в каменноугольном периоде, и с тех пор они практически всегда занимали доминирующие роли в экосистемах планеты.

За последующие сотни миллионов лет эволюции термиты перешли от одиночного образа жизни к обитанию в больших колониях с жесткой социальной структурой, каждый житель которых играл свою собственную роль в функционировании общества. Благодаря высокой организованности и распространенности, они начали играть роль "дирижеров" во многих экосистемах, управляя количеством воды в почве и распространенностью растений.

Термиты, как отмечает Мартин, живут необычно долго для насекомых – королевы и короли в среднем почти не уступают в этом отношении человеку и другим крупным млекопитающим. По этой причине ученых давно интересует то, как долго существуют их колонии и "передаются" ли они по наследству новым правителям термитника.

Руководствуясь этой идеей, ученые совершили поездку на территорию бразильского штата Минас-Жерайс, где существует большое количество колоний термитов вида Syntermes dirus, оставляющих характерные "холмики" из выкопанного грунта рядом с их подземными жилищами.

© Фото : Martin et al. / Current Biology 2018 Фотография термитников из космоса © Фото : Martin et al. / Current Biology 2018 Фотография термитников из космоса

В прошлом ученые думали, что каждая подобная куча земли принадлежит одной конкретной "семье" насекомых, не связанных с другими группами этих шестиногих "коллективистов". Просветив их тоннели при помощи радаров и изучив спутниковые снимки данного уголка Минас-Жерайс, Мартин и его коллеги неожиданно обнаружили, что это не так.

Оказалось, что почти все термитники на территории этого штата были связаны между собой – их совокупная площадь составляла около 230 тысяч квадратных километров, что эквивалентно Великобритании по размерам.

Более того, как показал анализ почвы в нескольких сотнях этих термитников, все они были построены одной большой семьей Syntermes dirus, неспешно захватывавшей новые территории на протяжении многих тысяч лет. Самые старые термитники, как показывает радиоизотопный анализ, были сооружены примерно 3820 лет назад, а самые молодые – примерно в XIV веке.

Что самое интересное, их можно легко заметить из космоса, благодаря особой периодической структуре, порожденной кучами земли, которую термиты "складировали" рядом со своими тоннелями во время их постройки.

Этот узор похож на знаменитые "ведьмины круги", которые периодически появляются в пустынях и степях Южной Африки в результате деятельности других термитов. Их тоже можно увидеть при помощи спутников, однако колонии бразильских "кузенов" этих насекомых оказались гораздо более монументальными.

Зачем термиты построили данную "сеть" термитников, ученые пока не знают, но предполагают, что она может помогать им находить источники пищи с минимальными затратами. В любом случае, пока она остается одним из самых больших биологических и просто "рукотворных" объектов, когда-либо существовавших на поверхности Земли, заключают Мартин и коллеги.



