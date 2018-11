Есть контакт. Ученые тестируют новый способ поиска пришельцев

© CC BY-SA 2.0 / saeru, Masahiro Kazam et al. A neural network system for transformation of regional cuisine style, https://arxiv.org/pdf/1705.03487.pdf

Слева — традиционное блюдо японской кухни сукияки, приготовленное по оригинальному рецепту. Справа сукияки во французском стиле, приготовленное по рецепту, сгенерированному нейросетью. В нем вместо рисового вина, растительного масла, зеленого лука и соевого соуса использовались кальвадос, оливковое масло, эстрагон и пучок душистых трав.