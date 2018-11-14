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Не впасть в маразм: ученые рассказали, как избежать старческого слабоумия

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© Depositphotos / olly18Избежать деменцииИзбежать деменции
© Depositphotos / olly18
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости, Альфия Еникеева. В мире около 50 миллионов человек страдают деменцией. По прогнозам ВОЗ, к середине века этот показатель может утроиться. В группе риска — любой. Между тем, чтобы сохранить живость ума и твердую память в преклонном возрасте, достаточно выполнять несложные упражнения. Начинать можно прямо сейчас.

Пол, гены и образ жизни

Ученый держит в руках мозг человека, страдавшего болезнью Альцгеймера. Архивное фото
© Фото : Dublin Brain Bank 2015
Ученые научились предсказывать деменцию за десять лет до появления болезни
Каждые три секунды у кого-то на Земле диагностируют старческое слабоумие, или деменцию. В год это примерно десять миллионов случаев. Среди заболевших почти нет людей в возрасте до 60 лет (менее одного процента), большинству — за 80.

Деменции сильнее подвержены женщины. Среди предполагаемых факторов, способствующих болезни, — различия в гене, кодирующем белок аполипопротеин Е. Он существует в трех основных изоформах — APOE2, APOE3 и APOE4. Как утверждают ученые из Университета Копенгагена (Дания), последняя может быть связана с болезнью Альцгеймера, так как вызывает накопление остатков липопротеинов в головном мозге.

Проанализировав данные более ста тысяч пациентов с деменцией, исследователи обнаружили, что у женщин и мужчин в возрасте 60 лет, обладающих генотипом APOE4 (ε44), риск слабоумия — семь и шесть процентов соответственно. Для 70-летних — 16 и 12 процентов, а для тех, кому за 80, — уже 24 и 19 процентов. Для сравнения: у носителей генотипа APOE2 (ε22) шансы столкнуться с деменцией не превышают двух процентов в возрасте от 60 до 69 лет и семи процентов после 80-ти.

Американские и британские генетики тоже винят гены — а именно "точечные" мутации (замена одного азотистого основания на другое в молекуле ДНК), возникающие в течение жизни человека в небольшом наборе генов в отдельных клетках мозга. Так, старческое слабоумие связано с повреждениями в генах DNMT3A и TET2, управляющих ростом сосудов мозга и барьером между кровеносной системой и его тканями. Эти мутации непредсказуемы, а значит, в группе риска — каждый.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Katrine L. Rasmussen et al. Absolute 10-year risk of dementia by age, sex and APOE genotype: a population-based cohort study CMAJ September 04, 2018 190 (35) E1033-E1041; DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.180066Риск развития деменции в зависимости от генотипов APOE (обозначены &epsilon;22, &epsilon;32, &epsilon;33, &epsilon;42, &epsilon;43, &epsilon;44), распределенный по полу и возрасту.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Katrine L. Rasmussen et al. Absolute 10-year risk of dementia by age, sex and APOE genotype: a population-based cohort study CMAJ September 04, 2018 190 (35) E1033-E1041; DOI: https://doi.org/10.1503/cmaj.180066
Риск развития деменции в зависимости от генотипов APOE (обозначены ε22, ε32, ε33, ε42, ε43, ε44), распределенный по полу и возрасту.

Учиться, учиться и еще раз учиться

Врач смотрит результаты КТ головного мозга пациента
© Depositphotos / sudok1
Ученые назвали одну из главных причин развития слабоумия
Первые признаки старческого слабоумия, как правило, проявляются в пожилом возрасте, однако необратимые изменения в мозге начинаются намного раньше, подтверждают исследователи из Комиссии научного журнала Lancet по предотвращению и лечению деменции. То, насколько эти изменения будут сильны и удастся ли их сбалансировать, зависит от образа жизни человека.

Надо не только как можно раньше бросить курить и не злоупотреблять алкоголем, но и правильно питаться — наилучшим вариантом ученые считают средиземноморскую диету, в которой много овощей и фруктов. Также избежать деменции помогут постоянные занятия спортом и профилактика гипертонии и диабета.

Но важнее всего поддерживать мозг в тонусе, укреплять нейронные связи, необходимые для функционирования неповрежденных участков нервной системы после 60 лет. Для этого надо много читать, постоянно учиться чему-то новому (например, иностранным языкам).

К похожему выводу пришли и австралийские ученые. Проанализировав данные пяти с половиной тысяч человек в возрасте от 69 до 87 лет, они обнаружили, что пожилые люди, умеющие работать на компьютере, реже страдают деменцией — гаджеты заставляют изучать что-то новое, и это положительно сказывается на мозге.

© Иллюстрация РИА НовостиФакторы, связанные с образом жизни, примерно на треть определяют вероятность развития деменции в пожилом возрасте.
© Иллюстрация РИА Новости
Факторы, связанные с образом жизни, примерно на треть определяют вероятность развития деменции в пожилом возрасте.

Игры помогают мозгу не стареть

Компьютерные игры
© Flickr / Wright Way Photography
Ученые выяснили, какие компьютерные игры наиболее полезны для мозга
От старческого слабоумия отлично помогают компьютерные игры и простейшие тесты на внимание и память, выяснили ученые. Такой вывод они сделали на основе нескольких десятков научных работ, посвященных проблемам снижения когнитивных способностей и памяти в преклонном возрасте. В общей сложности в этих исследованиях приняли участие почти семьсот человек. Часть уже страдала от деменции, другие были в группе риска.

Самым эффективным от слабоумия оказался тетрис. Пожилые люди, игравшие в телефонную версию этой игры, гораздо медленнее утрачивали память и быстрее соображали, чем их сверстники из контрольной группы. Практически такой же эффект производит и другая игра, в которой участники должны запоминать фигуры, появившиеся на экране компьютера, а потом правильно называть их.

Однако компьютерные головоломки помогали только добровольцам из группы риска, еще без деменции. У тех, кто уже страдал старческим слабоумием, улучшений когнитивных функций не было. Поэтому ученые призывают приступать к "мозговым" тренировкам как можно раньше.

Музыкальное лекарство

Ночной храп
© Depositphotos / belchonock
Ученые обнаружили связь между храпом и слабоумием
Высокие шансы избежать проблем с мозгом в старости у тех, кто умеет играть на музыкальных инструментах. Согласно работе канадских нейробиологов, постоянное музицирование улучшает когнитивные способности у пожилых людей и предотвращает потерю кратковременной памяти. Это подтверждают и американские исследователи, выяснившие, что умение играть на любом музыкальном инструменте значительно снижает риск деменции.

Изучив 27 пар однояйцевых близнецов, из которых один учился в музыкальной школе, а другой нет, ученые обнаружили, что у более музыкального близнеца риск столкнуться со слабоумием в преклонном возрасте на 64 процента ниже.

Тем же, кто никогда не получал музыкального образования, в борьбе с деменцией поможет обычный чай. Как установили исследователи из Национального университета Сингапура, как минимум одна чашка чая в день значительно снижает вероятность развития слабоумия в старости. Главное, пейте чай без сахара, молока и других вкусовых добавок.

Порошок куркумы. Архивное фото
© Depositphotos / fortyforks
Найдено природное средство от слабоумия

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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nemorum68
Какое открытие..... ничего, что обо всем этом было известно несколько тысячелетий назад?
08:34
14.11.2018
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