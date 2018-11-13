Капиталистический тупик. Ученые рассказали, куда катится Запад

Продавец фудтрака на летнем гастрономическом фестивале Back in the USSR на дизайн-заводе Флакон в Москве

Продавец фудтрака на летнем гастрономическом фестивале Back in the USSR на дизайн-заводе Флакон в Москве

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Зеленое движение, возникшее на Западе как протест против быстрых темпов развития промышленности, объединяет сегодня множество разнообразных концепций и практик: распределение излишков продуктов питания, медленная жизнь, отказ от высоких заработков, общественные огороды и холодильники… Ученые считают, что такие малые дела помогают бороться с глобальным потеплением.

Не успеваешь? Это нормально

В 1986 году в Риме состоялись демонстрации против строительства ресторана "Макдоналдс" на четыреста мест. В противовес фастфуду (быстрой еде) активисты основали движение слоуфуд (медленная еда). Сейчас у него около ста тысяч последователей в 150 странах. В Европе их поддерживает Еврокомиссия.

Со временем идея трансформировалась в концепцию slow living — неспешная жизнь. Следование традициям, естественный ритм дня, созерцательность, уверены сторонники этой концепции, помогают бороться с глобальными экономическими кризисами и ухудшающимися экологическими условиями.

Исследователь из Австралии Марта Ботта полагает, что в такой форме реализуются настроения против капитализма, вовлекающего людей в бесконечное потребление, коммерцию и суету. Многих пугает стремительное развитие науки, пределов которому не видно, вечная суета городов, зависимость от ископаемого топлива. Люди хотят какое-то противоядие от стресса, глобализации, массовой культуры.

"Slow living — не монолитная субкультура, как, скажем, панки. Это скорее экологический стиль жизни. Он направлен на более вдумчивое отношение ко всему — в частности, к потреблению. Например, сокращение объемов бытового мусора, использование одежды из переработанных материалов", — комментирует РИА Новости социолог Полина Колозариди, научный сотрудник НИУ ВШЭ и координатор клуба любителей интернета и общества.

Причем стиль slow применим ко многим сферам деятельности, в том числе к науке.

"Гонка, которая идет в глобальной академической среде, на самом деле не особо продуктивна. Ученые проглатывают книжки за день, читают статьи по верхам, сами пишут статью за статьей. Это не способствует интеллектуальной жизни. Сторонники slow science считают, что нужно работать медленно", — продолжает социолог.

И приводит еще пример — slow parenting, или медленное воспитание.

"В больших городах детей в развивающие кружки отдают чуть ли не в полгода — на английский, плавание, рисование. Сторонники медленного воспитания говорят: давайте прислушиваться к ребенку, не спешите. Это реакция на ускорение жизни, которым сейчас живет общество, главным образом в мегаполисах", — говорит ученый.

В этом же ряду — отказ от активного использования гаджетов и высоких технологий.

"Реклама предлагает нам их постоянно обновлять, технологично устроить всю свою жизнь. Slow living призывает к противоположному. Не покупать очередной айфон, даже если есть на него деньги, сократить число гаджетов, реже их использовать. Скажем, после девяти вечера не проверять почту. Более радикально — приобрести кнопочный телефон вместо смартфона", — поясняет Полина Колозариди.

Ужин отдай соседу

В Европе набирает популярность концепция обмена продуктами питания (food sharing). Образовался продовольственный излишек — отдайте бесплатно любому желающему. Разумеется, действуют определенные правила: еда не должна быть просроченной, упаковка — нарушенной.

В Германии фудшеринг рассматривают как часть стратегии устойчивого города, сокращающую отходы продуктов питания. При активной поддержке государства создают соответствующую инфраструктуру, сервисы для хранения и обмена продуктами. Недавняя инновация — общественные холодильники. В стране их уже 350, занимаются ими 25 тысяч обученных волонтеров.

Совместная трапеза (commensality) — новейшая форма фудшеринга, зародившаяся в Лондоне — позволяет избежать социальной изоляции, уменьшает риск остаться без качественных продуктов людям с низкими доходами.

Это как напоминание о прошлом, когда вся семья собиралась на ужин за большим столом. Очевидно, в обществе есть запрос на реанимацию данной традиции.

В базе Sharecity — порядка четырех тысяч фудшеринговых инициатив в ста городах 44 стран. В Москве 13 точек, где бесплатно или в обмен можно забрать излишки продуктов, или, как вариант, провести совместную трапезу в обществе незнакомых людей.

Ближе к земле и традициям

В 1960-х молодые граждане развитых стран массово пытались уйти от цивилизации, уединялись, основывали коммуны. И этот тренд вернулся. Те, кто стремится к гармонии с природой и бережно относится к окружающей среде, перебираются в экопоселения.

Деревня в Шотландии — Финдхорн — основана в 1962 году. Сейчас это самоокупаемая коммуна, где действуют 32 бизнес-предприятия, предлагающие услуги для отдыхающих, солнечные панели, цветочные эссенции, книги.

Самое известное экопоселение — город Ауровиль на юго-востоке Индии. Тут живут более двух тысяч человек 49 национальностей. Люди приезжают сюда не только из-за нетронутой природы и фантастической архитектуры, но и ради духовных практик.

Пару десятилетий назад несколько политиков основали в Швеции экодеревню Тоарп на принципах неспешной жизни. Дома там построены из местных пород дерева, экономить тепло помогают двойные рамы и утолщенные стены, вода — из собственной скважины. Поселенцы испытывают меньше стресса, ведут более осознанную, насыщенную ручным трудом жизнь.

Еще один пример — город Масдар в ОАЭ. Его заложили в 2007-м с учетом результатов исследований в области устойчивого развития. Спроектированы тысячи зданий из экологичных материалов, электроэнергия — из возобновляемых источников, въезд транспорту на ископаемом топливе запрещен, для электрокаров создадут подземные тоннели. Когда его построят (сейчас там только здание университета), это будет самый крупный экогород в мире.

Теория малых дел

Ешьте меньше мяса, и вы поможете сократить выбросы парниковых газов в атмосферу, повторяют ученые. Изменение потребительских привычек — важный элемент борьбы с глобальным потеплением. Об этом говорится в специальном докладе Межправительственной комиссии по изменению климата, посвященном разбору сценариев на случай, если температура на планете повысится на 1,5 градуса к концу столетия.

К примеру, можно существенно экономить энергию, если ходить пешком или ездить на велосипеде на короткие расстояние, не используя автомобиль; меньше летать самолетами; снизить температуру обогрева помещения; сушить белье на веревке, а не в сушильной машине; сократить пищевые отходы.