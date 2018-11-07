Судно "Академик Федоров" доставит в Антарктиду оборудование и топливо

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" доставит топливо и оборудование для исследовательских станций России, Бельгии и Белоруссии, находящихся в Антарктиде, сообщил РИА Новости в среду председатель Движения поддержки флота (ДПФ) Михаил Ненашев.

Научно-экспедиционное судно "Академик Федоров" с членами 64-й Российской антарктической экспедиции отправится в среду из порта Санкт-Петербурга к Антарктиде. Экспедиция продлится 207 суток.

"Цель арктической экспедиции — исследовать моря, которые окружают Антарктиду, на предмет их биологических ресурсов. Исследования будут вестись как прикладные, так и фундаментальные, они затронут вопросы экологии и навигации. В Антарктиде формируется погода всего земного шара, поэтому там будут проводиться гидрометеорологические исследования. Кроме того, там работают пять научно-исследовательских станций, кроме российских — станции Бельгии и Белоруссии, "Академик Федоров" доставит им топливо объемом 1,5 тонн и оборудование", — сказал Ненашев.

Как он отметил, проводы экспедиции в Антарктиду знаменательны тем, что она уходит из того же порта Санкт-Петербурга, откуда ровно 200 лет назад в дальний поход отправились первооткрыватели континента. По словам Ненашева, научно-исследовательские работы в Антарктиде, которые ведут российские ученые, послужат усилению значимости вклада России в мировую науку.

"Спустя 200 лет мы, как наследники первооткрывателей Антарктиды, усиливаем в ней свое присутствие. Сейчас прорабатываются программы по обновлению инфраструктуры российских полярных станций. Необходимо строительство научно-исследовательского флота, чтобы развивать присутствие России в Антарктиде. Желаем морякам и ученым успешной работы в интересах нашей страны", — сказал Ненашев.