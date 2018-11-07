Рогозин возглавит комиссию по присвоению классов космонавтам

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" возглавит комиссию, которая будет рассматривать вопросы о присвоении классности космонавтам, следует из проекта приказа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

"Председателем Комиссии является генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос"", — говорится в проекте документа. Сейчас корпорацию возглавляет Дмитрий Рогозин.

Планируется, что комиссию будут формировать из сотрудников "Роскосмоса", космонавтов первого класса и представителей федеральных органов исполнительной власти.

"Космонавтами третьего класса" смогут стать те, кто совершил один полет на орбиту, "второго класса" — те, кто два раза побывал в космосе. "Космонавтами первого класса" станут члены отряда, совершившие три полета. От классности космонавта зависит его зарплата и будущая надбавка к пенсии.