Главу Итальянского космического агентства отправили в отставку

РИМ, 6 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Правительство Италии сняло с должности главу национального космического агентства Роберто Баттистона.

"Сегодня министр (образования) Буссетти к моему удивленно сообщил мне о моей немедленной отставки с должности глава ИКА. Это первый в Италии случай spoil system (передачи должности сторонникам победителей на выборах)", — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Хотя сам Баттистон связывает свою отставку с "дележом добычи", источники местных изданий отмечают, что ее причиной стала формальная необходимость проверки его переназначения на этот пост в мае прошлого года.

Баттистон занимает должность главы Итальянского космического агентства с 2014 года. Физик по образованию, он занимался изучением космического излучения и фундаментальных частиц.

Today Minister Bussetti, to my surprise, informed me of my immediate removal as President of the Italian Space Agency. It is a first in Italy of Spoil System on a Public Research Agency. Thanks the thousands who shared four fantastic years of Space for Italy. Roberto Battiston pic.twitter.com/A0jLiCE40g — Roberto Battiston (@Rb_Bat) 6 ноября 2018 г.

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