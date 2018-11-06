Главу Итальянского космического агентства отправили в отставку

РИМ, 6 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Правительство Италии сняло с должности главу национального космического агентства Роберто Баттистона.
Хотя сам Баттистон связывает свою отставку с "дележом добычи", источники местных изданий отмечают, что ее причиной стала формальная необходимость проверки его переназначения на этот пост в мае прошлого года.
Баттистон занимает должность главы Итальянского космического агентства с 2014 года. Физик по образованию, он занимался изучением космического излучения и фундаментальных частиц.
Today Minister Bussetti, to my surprise, informed me of my immediate removal as President of the Italian Space Agency. It is a first in Italy of Spoil System on a Public Research Agency. Thanks the thousands who shared four fantastic years of Space for Italy. Roberto Battiston pic.twitter.com/A0jLiCE40g— Roberto Battiston (@Rb_Bat) 6 ноября 2018 г.