Суперкомпьютер Гидрометцентра поможет повысить точность прогнозов погоды

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Новый суперкомпьютер Гидрометцентра, настройка которого проходит в настоящее время, в 2019 году начнет повышать точность прогнозов погоды, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора метеоведомства Дмитрий Киктёв.

"Постепенно будут вводиться новые технологии. В 2019 году введём новую технологию ансамблевого прогноза и технологию глобального прогноза с повышенным разрешением, также модифицируем модель прогноза по ограниченной территории, будет повышено ее разрешение. Первые ощутимый эффект на прогнозы будет уже в 2019 году", – сказал Киктёв.

По его словам, задача Гидрометцентра — полностью раскрыть потенциал нового суперкомпьютера, что займёт несколько лет.

"Пока он включен не на полную мощность, но основные технологии на него уже перенесены. Сейчас начинается этап подготовки новых технологий с повышенным разрешением, детализацией. Пока модели перенесены на новую вычислительную платформу в том виде, в котором они уже работали на старом компьютере, а сейчас начинается этап развития", – рассказал метеоролог.