Комиссия представила страховщикам предварительный отчет об аварии "Союза"

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

Установка ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-10 на стартовый стол первой Гагаринской стартовой площадки космодрома Байконур. Архивное фото

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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Аварийная комиссия по "Союзу" представила предварительный отчет по причинам аварии участникам страхового рынка, сообщается на сайте Роскосмоса.

"Председатель аварийной комиссии Олег Скоробогатов ответил на вопросы о ходе расследования, предварительных выводах и дальнейших действиях Роскосмоса по исключению повторения подобных нештатных ситуаций при запуске ракет-носителей типа "Союз", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

ЧП с "Союзом-ФГ" стало первой в истории современной России аварией в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" 11 октября не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.