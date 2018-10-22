Источник назвал дату осмотра отверстия в "Союзе" российскими космонавтами

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские космонавты Сергей Прокопьев, который находится на Международной космический станции, и Олег Кононенко, который, как предполагается, отправится на орбиту 3 декабря, могут выйти в открытый космос для обследования отверстия в космическом корабле "Союз МС-09" 10-11 декабря, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Выход предварительно планируется на 10-11 декабря. Точная дата станет известна после решения госкомиссии о возобновлении пусков ракет "Союз-ФГ", от чего зависит дата пилотируемого полета. После прибытия на станцию космонавту нужно около недели на адаптацию к условиям космоса, прежде чем он будет способен без проблем работать в открытом космосе", — рассказал собеседник агентства.

РИА Новости не удалось получить комментарий Роскосмоса по этому вопросу.

По его словам, никакого дополнительного оборудования для предстоящего выхода на станцию доставляться не будет. Все инструменты для вскрытия теплозащиты и противометеоритной защиты корабля "Союз" имеются на станции.

Ранее планировалось, что российские космонавты выйдут в открытый космос для обследования "дырки" 15 ноября, но случившаяся 11 октября авария ракеты "Союз-ФГ" не позволила второму российскому космонавту Алексею Овчинину оказаться на станции.

30 августа системы МКС зафиксировали утечку воздуха, а экипаж обнаружил в обшивке корабля "Союз МС-09" (пристыковался к станции 8 июня) отверстие, через которое она происходила. Вечером того же дня по совету Центра управления полетами российские космонавты залили отверстие герметиком.

Внутренняя комиссия Ракетно-космической корпорации "Энергия" (производитель космического корабля) исключила версию производственного брака. Расследованием занялась комиссия Роскосмоса. Планируется, что осмотр "дыры" снаружи корабля позволит установить, был ли на нее нанесен клей. Если да, это будет служить в пользу версии о земном происхождении отверстия, если нет — в пользу сверления на орбите.

Космический корабль "Союз МС-09" будет находиться в составе МКС до 20 декабря, когда текущая экспедиция вернется на Землю. При возвращении космонавтов бытовой отсек отстреливается и сгорает в плотных слоях атмосферы. Космонавты приземляются в спускаемой капсуле.