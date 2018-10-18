"Союз" могли повредить при сборке на космодроме, считает эксперт

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Окончательная сборка ракеты – сложный с физической точки зрения процесс, во время которого, действительно, можно повредить отдельные элементы носителя, считает научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что авария "Союза-ФГ" 11 октября могла произойти из-за повреждения, нанесенного во время окончательной сборки ракеты на космодроме Байконур.

"Это похоже на то, что, действительно, могло произойти. При монтаже трудно работать, мог произойти удар и повреждение, проблема в том, что об этом не доложили те, кто это видел, заметил", — сказал РИА Новости Моисеев.

Он напомнил, что неправильно сработал тот узел, в котором находятся пиропатроны, которые "отстегивают" верхний силовой замок, крепящий боковой блок ракеты к центральному блоку. Эта же система должна с помощью пиропатрона откинуть стенку, прикрывающую отверстие, через которое будут выходить газы наддува. Они должны оттолкнуть верхнюю часть бокового блока от ракеты, чего не произошло 11 октября.

Завод или космодром?

По словам Моисеева, повреждение могло появиться либо на заводе-изготовителе ракеты, либо при сборке в монтажно-испытательном корпусе космодрома. Причем второй вариант более вероятен.

На заводе мог быть установлен неисправный пиропатрон. "Его тестируют, но тестируют электрически. То есть: ток проходит, считается, что он должен сработать. А если там некачественный "порох", то этого не видно", — рассказал Моисеев.

При этом он выразил уверенность в том, что у комиссии не будет проблем с точным установлением причины аварии. Моисеев считает, что каких-то особенных факторов, которые усложняли бы расследование, нет.

"Место аварии детализировано с высокой точностью. Там узел, в котором с технологической точки зрения все хитро делается. Но достаточно просто то, что нет какой-то мощной, суровой электроники, нет блуждающих токов", — добавил эксперт.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.

Как впоследствии рассказал исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев, авария произошла из-за того, что один из боковых блоков "Союза-ФГ" не отделился, как положено. В результате первая ступень ракеты столкнулась со второй.