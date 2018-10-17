Источник сообщил, когда будет подписано заключение о причинах ЧП с "Союзом"

МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Аварийная комиссия в субботу подпишет окончательное заключение о причинах аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее "Роскосмос" сообщил, что предварительный доклад о результатах работы комиссии будет готов к концу текущей недели.

"Аварийная комиссия в субботу завершит работу, будет подписано окончательное заключение и оглашены результаты", — сказал собеседник.

По его словам, это решение позволит со следующей недели начать проводить пуски всего семейства ракет "Союз".

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.