"Роскосмос" изучит готовность производителя "Союза" к созданию новых ракет

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Делегация Роскосмоса в ходе посещения Ракетно-космического центра "Прогресс", где был произведен аварийный носитель "Союз-ФГ", изучит готовность предприятия к созданию новых российских ракет среднего класса "Союз-5", сообщается на сайте госкорпорации.

"В этот же день на самарском предприятии глава Роскосмоса и специалисты ракетно-космической отрасли изучат ход работ по подготовке к производству новой ракеты-носителя среднего класса "Союз-5", а также элементов ракеты сверхтяжелого класса", — говорится в сообщении.

Планируется, что ракета "Союз-5" первый раз стартует в 2022 году с космодрома Байконур.

В минувший четверг произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС на орбиту, но космонавтам удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. Члены миссии МКС-57/58 россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не пострадали. Для Овчинина аварийный полет был вторым в карьере, в 2016 году он провел в космосе 172 суток. Хейг летел в космос впервые.