Телескоп "Чандра" возобновит работу на этой неделе, сообщили в НАСА

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Орбитальная обсерватория "Чандра" временно прекратила работу на прошлой неделе из-за небольшого сбоя в работе одного из ее гироскопов. Проблема была ликвидирована, и телескоп возобновит полноценные научные наблюдения до конца недели, заявили в НАСА.

"В прошлую среду произошел сбой в работе одного из гироскопов, который длился примерно три секунды. Это заставило бортовой компьютер неправильно вычислить скорость движения космического аппарата и перевести его в "безопасный режим", — отметили в НАСА.

Рентгеновский телескоп "Чандра" относится к числу так называемых "великих обсерваторий" НАСА – дорогостоящих космических телескопов, запущенных космическим агентством США в 1990 и 2000 года для полного покрытия всего диапазона электромагнитных волн. Первой из них стал "Хаббл", способный наблюдать за космосом в видимой и ультрафиолетовой части спектра, а последней – инфракрасный "Спитцер", запущенный в 2003 году.

Изначально "Чандра" должен был проработать в космосе на протяжении пяти лет, однако сроки его работы неоднократно продлевались. В следующем году он отпразднует своеобразный юбилей – 20 лет наблюдений за Вселенной в рентгеновском диапазоне электромагнитных волн.

В прошлую среду "Чандра" внезапно перешел в "безопасный режим" работы и перестал вести научные наблюдения, причины чего изначально не были ясны. Открытие неполадок в работе гироскопа говорит о том, что этот прибор просто износился, и сейчас инженеры НАСА планируют отключить его, перевести в резерв и заменить одним из запасных датчиков.

Эта операция, как отмечают представители агентства, будет завершена не позже конца этой недели, и в скором времени "Чандра" возобновит работу и продолжит наблюдения за миром рентгеновского излучения.



