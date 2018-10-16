РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Стоунхендж: загадка самого знаменитого доисторического сооружения раскрыта

(обновлено: 09:37 16.10.2018)
020296
© Depositphotos / gary718СтоунхенджСтоунхендж
© Depositphotos / gary718
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости, Татьяна Пичугина. Один из самых знаменитых архитектурных памятников мира — Стоунхендж — начали возводить еще в каменном веке. В течение полутора тысячелетий его достраивали и перестраивали, не раз меняя планировку. Масштабные раскопки последних лет, изотопные датировки и генетические анализы древнего ДНК помогли ученым раскрыть почти все секреты этого удивительного монумента. Кто и для чего его воздвиг — в материале РИА Новости.

Стоунхендж
CC BY 2.0 / mark notari / stonehenge
Археологи раскрыли родину "строителей Стоунхенджа"

Типичный хендж

Этот памятник, находящийся на юге Британии, в графстве Уилтшир, уже в хрониках XII века упоминается как всем хорошо известный. Его исследуют более трех столетий историки, геологи, астрономы. За это время вокруг него сложилось множество легенд. С начала XX века здесь проводятся раскопки. Последний раз — в 2008-2009 годах.

Стоунхендж заложили в конце каменного века, примерно пять тысяч лет назад, коренные палеолитические племена, обитавшие в Европе. На равнине Солсбери (одноименный город находится в 13 километрах от памятника) они сделали круглую площадку, ограничив ее рвом и валом, где археологи обнаружили кости быка, оленя, кремированные останки людей.

Такие сооружения археологи называют хенджами. Их достаточно много в Великобритании. В хенджах устанавливали камни или деревянные столбы.

© Фото : National Monument ServiceСледы хенджа в археологическом комплексе Бру-на-Бойн в 40 километрах от Дублина
© Фото : National Monument Service
Следы хенджа в археологическом комплексе Бру-на-Бойн в 40 километрах от Дублина

Камень — символ власти

Через пару сотен лет планы меняются — из хенджа на равнине Солсбери решили сделать масштабный каменный монумент. Для этого в центре возвели пять трилитонов — каменных конструкций в виде буквы "П", алтарь из красного песчаника и кругами вкопали несколько десятков вертикальных мегалитов. Так возник Стоунхендж — каменный хендж.

Для постройки использовали два вида горных пород — кремнистый песчаник, известный в данной местности как сарсен, и "голубой камень", представляющий собой вулканическую породу (диориты, риолиты, туфы).

Стоунхендж. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Adriano Aurelio Araujo / Stonehenge
Британский археолог раскрыл одну из загадок Стоунхенджа

Ученые долго выясняли, откуда вынимали камни. Сейчас многие сходятся во мнении, что у сарсенов местное происхождение. Их доставили из каменоломен Мальборо, что в тридцати километрах от Стоунхенджа. Голубые камни привезли из гор Пресели в Западном Уэльсе — это порядка четырехсот километров отсюда.

Каким образом почти две сотни глыб (85 сарсенов и 80 голубых камней) по пятьдесят тонн каждая транспортировали в Стоунхендж без всякой техники? По одной из гипотез, уэльские камни не нужно было транспортировать, поскольку их принес задолго до начала строительства ледник. Однако геологи это не подтверждают.

Есть версия, что голубые камни были установлены в Уэльсе, затем разобраны и перевезены на новое место. Анализ изотопов стронция в зубах 25 погребенных в пределах Стоунхенджа людей показал, что по крайней мере десять из них действительно родом из Уэльса. Возможно, это останки тех первых строителей.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Timothy Darvill (2016) Houses of the Holy: Architecture and Meaning in the Structure of Stonehenge, Wiltshire, UK, Time and Mind, DOI: 10.1080/1751696X.2016.1171496Стоунхендж имеет традиционную для доисторических сакральных и ритуальных сооружений круглую в плане форму
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Timothy Darvill (2016) Houses of the Holy: Architecture and Meaning in the Structure of Stonehenge, Wiltshire, UK, Time and Mind, DOI: 10.1080/1751696X.2016.1171496
Стоунхендж имеет традиционную для доисторических сакральных и ритуальных сооружений круглую в плане форму

Место силы

Стоунхендж строили пятьдесят поколений людей в течение полутора тысяч лет. Ученые подсчитали, что только на транспортировку мегалитов-сарсенов потребовался примерно миллион человеко-часов.

Не раз жители степей вторгались в Европу
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / maros_bauer, Depositphotos / FengMoLong
"Черная молодежь": кто такие ямники, оказавшиеся предками европейцев

За это время сменилось несколько культур. Коренное население вытеснили пришедшие из южнорусских степей скотоводы (носители ямной культуры, которая на севере Европы трансформировалась в культуру шнуровидной керамики). Стоунхендж же оставался сакральным. Здесь проводили обряды, сюда совершали паломничества. 

В эпоху Римской империи Стоунхендж тоже был местом поклонения. Об этом говорят найденные при раскопках монеты, керамика, броши и даже хирургические инструменты. В культурных слоях сохранилось много вещей и разного мусора, накопленного за тысячелетия.

© Иллюстрация РИА НовостиЭтапы строительства Стоунхенджа
© Иллюстрация РИА Новости
Этапы строительства Стоунхенджа

Олицетворение древней культуры

Стоунхендж не был чем-то уникальным. Наоборот, он олицетворял местные традиции, в нем строители воплотили все свое мастерство, технические и управленческие навыки, достижения культуры.

Мегалитические постройки каменного и бронзового веков встречаются по всей Британии и Европе. Круглый план, подковообразные и овальные структуры, трилитоны — это типично для культовых сооружений, гробниц и жилищ.

Остров Пасхи. Архивное фото
© Fotolia / vladimir krupenkin
Археологи выяснили, как люди смогли выжить на острове Пасхи

Камни служили основным строительным материалом. К примеру, гробницы Бру-на-Бойн в Ирландии выложены изнутри камнями, тщательно подобранными по форме, размеру и привезенными сюда за сорок километров. А ведь это крупнейший памятник каменного века, построенный за сотни лет до Стоунхенджа.

По размерам Стоунхендж уступает Сибери-Хилл — искусственной насыпи высотой сорок метров и диаметром 170 метров в основании. По подсчетам, для нее потребовалось 350 тысяч кубических метров камней и грунта, не менее трех миллионов человеко-часов работы.

Чтобы реализовывать проекты такого масштаба, мобилизовать людей, необходимо было обладать сильной властью и немалым благосостоянием. Вот почему, полагают ученые, Стоунхендж строили богатые сообщества, жившие на юге Британии.

Эту точку зрения подтверждает множество золотых вещей, найденных в погребениях Стоунхенджа. Драгоценный металл обнаружили в пятнадцати курганах того периода. В Британии таких пять. Это говорит о концентрации могущественных племен в этом регионе и в то же время ставит крест на предположениях об иноземном или даже "внеземном" происхождении строителей монумента.

© Фото : Pearson et al . / Antiquity 2015Каменоломня в Западном Уэльсе, где были добыты голубые камни для постройки внутренней части Стоунхенджа
© Фото : Pearson et al . / Antiquity 2015
Каменоломня в Западном Уэльсе, где были добыты голубые камни для постройки внутренней части Стоунхенджа

Кладбище или обсерватория

Больше всего дискуссий о назначении Стоунхенджа. Это место притягивало людей еще до постройки монумента. Поблизости археологи нашли более древние погребения людей небританского происхождения. Считается, что памятник задумывался как кладбище — вокруг него насыпаны сотни курганов.

Возможно, он служил обсерваторией, инструментом отсчета времени. На это указывают некоторые особенности: например, круг из тридцати камней-сарсенов означает лунный цикл. Правда, тогда из него выпадают осенние и весенние солнцестояния, по которым в древности вели отсчет лет. Ошибки удается избежать, если добавить пять камней — как раз число трилитонов-сарсенов.

Трилитоны могут символизировать главных богов пантеона (если он тогда уже был) или порталы в иной мир (хотя проходы для людей между камнями слишком тесны).

Тайна Бермудского треугольника и Атлантиды
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / sonerbakir / manjik / makovnv
Сорвали покровы: тайны столетия, которые успешно раскрыты

На занятия солнечной астрономией указывают четыре станционных камня (до наших дней дошли два), которые образуют правильный прямоугольник, и ориентация главной оси симметрии Стоунхенджа, соответствующая солнцестояниям.

Памятник мог быть и лечебницей. Поверье, что его камни обладают целебными свойствами, очень древнее. От мегалитов откалывали куски, делали из них талисманы и амулеты. Археологи находят множество осколков и заготовок в пределах круга.

В XIX веке, когда еще не знали истинного возраста памятника, англичане полагали, что его возвели друиды — кельтские жрецы. Их культ дожил до современности.

Последователи друидов устраивали обряды в Стоунхендже и изрядно его замусорили. В 1985 году полиция Великобритании не пустила туда толпу. Произошло столкновение, 520 человек арестовали. Между тем неоязычники продолжают считать Стоунхендж своим культовым сооружением.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена