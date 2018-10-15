Ученый: не верю, что президент будет пользоваться "квантовым телефоном"

МОСКВА, 15 окт – РИА Новости. Спецслужбы и главы государств вряд ли будут использовать технологии квантовой криптографии для обмена действительно важной и конфиденциальной информацией, считает профессор Джейкоб Биамонте, известный специалист по квантовым технологиям из "Сколтеха".

"Сегодня моя сфера науки вступила в активную фазу коммерциализации, все гиганты IT индустрии, в том числе Google и IBM, вкладывают гигантские деньги в развитие квантовых технологий. В некоторых областях, к примеру, в квантовых вычислениях, прогресс занижается, а в других, в частности, в квантовой криптографии, он наоборот завышается", — заявил ученый.

На минувших выходных Биамонте выступил с лекцией на московском фестивале "Наука 0+", проходившем в стенах МГУ. Он рассказал о том, как развиваются сегодня квантовые вычислительные технологии, в том числе и в России, и объяснил, в каких областях этой науки наша страна может занять лидирующие роли уже сейчас.

По его словам, квантовые вычислительные системы, в том числе и уже существующие машины, созданные компаниями D-Wave, IBM и Google, произведут революцию в мире фармацевтики, "вычислительной" экспериментальной химии и экономической оптимизации уже в ближайшие пять-десять лет.

С другой стороны, Биамонте сомневается в том, что самый "раскрученный" элемент этих технологий – различные формы "невзламываемой" квантовой криптографии, не будет столь популярными среди спецслужб и высшей политической элиты, как сегодня считают многие ученые и обыватели.

Как заявляют их разработчики, такие системы полностью исключают возможность незаметной "прослушки" из-за того, что законы квантовой механики запрещают "клонирование" состояния частиц света. В настоящее время системы квантовой связи активно разрабатываются в Европе, в Китае, в США.

Первые сети такого рода начали появляться в России примерно три года назад. Первая квантовая линия связи была запущена в Университете ИТМО, а позже подобные линии, в том числе и связывающие отделения банков, появились в МГУ, Российском квантовом центре и в КГУ.

"У меня достаточно специфическое отношение к криптографии. Первая же квантовая система, которая будет взломана тем или иным способом, попадет на страницы всех учебников истории и "утянет" вместе с собой и правительство той страны, где она будет использоваться. В спецслужбах работают далеко не дураки, и мне не кажется, что президент Путин будет пользоваться "квантовым телефоном" в любом обозримом будущем", — заявил ученый.

Всесторонняя проверка подобных систем, исключающая возможность любых форм взлома, как считает Биамонте, потребует двух или даже трех десятилетий, и до тех пор правительства будут пользоваться примитивной, но работающей системой "одноразовых блокнотов", изобретенной еще в начале века.

Квантовые компьютеры, в том числе и универсальные системы с коррекцией ошибок, появятся раньше и, по словам профессора, это та сфера, куда всем физикам в России следует вкладывать свои усилия и ресурсы.



