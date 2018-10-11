БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 окт — РИА Новости. История с отверстием в корабле "Союз МС-09" не повлияет на сотрудничество с США в космосе, заявил РИА Новости начальник летно-испытательного отдела ракетно-космической корпорации "Энергия" Марк Серов.

Утечку воздуха на МКС нашли в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю. Сообщалось, что в "Союзе", пристыкованном к МКС, было обнаружено отверстие от сверла, через которое проходила утечка воздуха. Космонавты заклеили отверстие. Комиссия Роскосмоса, которая проводит расследование, установила, что дыра появилась преднамеренно, а не из-за производственного брака, заявил Рогозин

"Комиссия работает, она установит истину, и мои коллеги входят в эту комиссию. Среди версий есть различные варианты, как наземные, так и орбитальные, здесь надо все рассматривать, это серьезные вещи. Я не думаю, что (повреждение корабля) масштабное событие, я даже не думаю, что оно повлияет на наше американско-российское сотрудничество в космосе. Скорее всего, это эпизод, который мы расследуем, определим и пойдем дальше", — сказал Серов на IV Всероссийском молодежном космическом фестивале "Космофест Восточный" в Благовещенске.

Планируется, что комиссия Роскосмоса завершит расследование к концу ноября.