Под Ростовом при строительстве трассы нашли артефакты бронзового века

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Артефакты эпохи "ранней бронзы" найдены при подготовке территории строительства обхода Аксая в Ростовской области, сообщает компания "Автодор" в пятницу.

Основные археологические работы на участке завершены. Министерство культуры Ростовской области выдало два положительных заключения из необходимых трех, в соответствии с которыми государственная компания продолжит дальнейшую подготовку территории строительства.

"В конце сентября специалисты закончили раскопки последних двух курганов из семи, где смогли "добраться" до их самых нижних слоев. Здесь были обнаружены самые ранние захоронения и новые уникальные артефакты, относящиеся к "ямной культуре" и эпохе ранней бронзы (конец IV — III тыс. до н.э.). Племена, проживавшие на этой территории, хоронили умерших в прямоугольных ямах, поэтому их и называют ямниками. На этом слое археологам удалось найти элементы керамики и глиняные сосуды — их использовали в поминальных обрядах", — говорится в сообщении.

Всего за четыре месяца полевых работ специалистам удалось раскопать 7 курганов и 2 поселения. В ходе археологической экспедиции было найдено множество уникальных древних артефактов разных эпох. После реставрации они будут выставлены в краеведческом музее Ростова-на-Дону.

Археологические изыскания завершились, но специалисты продолжают исследовать территорию на предмет выявления возможно оставшихся в земле боеприпасов и останков военнослужащих,- здесь во время Великой Отечественной войны, с 1941 по 1943 года, шли ожесточенные бои частей Красной Армии с фашистами. Все работы будут завершены в срок, к концу января 2019 года. После чего будет получено третье заключение областного министерства культуры.

Ранее Росавтодор сообщал о переносе всей скоростной платной трассы Москва-Санкт-Петербург на 2019 год, это было связано с нахождением предметов эпохи раннего железного века на 663-м километре строящейся дороги.