МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. C конца августа у станций московского метро и МЦК постоянно дежурят машины скорой помощи. Рядом — синие палатки: врачи консультируют прохожих, некоторым даже делают уколы. Главная цель мобильных медицинских бригад — профилактика. Врачи спешат привить как можно больше москвичей перед тем, как город накроет сезонная эпидемия гриппа.
Время прививки
Больше двадцати лет она разрабатывает новые методы диагностики ОРЗ и ОРВИ (а грипп технически можно назвать острой респираторной инфекцией). На недавней конференции "Молекулярная диагностика — 2018" в Минске Светлана Яцышина выступила с докладом о том, как быстро и эффективно выявлять у пациентов сезонные респираторные заболевания и почему важно переходить на современные молекулярные тесты, отказавшись от традиционных иммунологических методов определения возбудителей.
"Серологические исследования более трудоемки и менее информативны, а правильная и своевременная диагностика гриппа очень важна. Но лучше вообще не болеть. Поэтому надо вовремя вакцинироваться — обязательно успеть до конца октября, когда уже регистрируются первые случаи гриппа. Потом уже нет смысла: иммунная система не успеет подготовиться. Человек заболеет и разочаруется в действенности прививки", — уточняет исследователь.
Вирусы-мутанты
Действительно, иногда ВОЗ ошибается, а вирус гриппа меняется быстрее, чем разрабатывают новые вакцины. Самые стремительные мутации происходят в антигенах, выступающих из оболочки вируса (это гемагглютинин, обеспечивающий связывание возбудителя с клеткой-мишенью и проникновение в нее, и нейраминидаза, необходимая для выхода новых вирусов из синтезировавшей их клетки), из-за чего иммунная система человека не распознает возбудителя. Бывают и более опасные мутации, когда в одном организме встречаются вирусы с разными типами гемагглютинина и нейраминидазы, и в процессе сборки вирусные частицы обмениваются этими антигенами. В результате возникают более вирулентные и патогенные штаммы, иммунитета к которым у людей нет.
Так появился "азиатский грипп" в 1957 году, "гонконгский" в 1968-м, а пандемия 2009-го возникла из-за того, что человеческий, свиной и птичий штаммы вируса обменялись между собой генами.
Частичная защита
В прошлом году американские ученые доказали, что организм, однажды столкнувшийся с вирусом гриппа, способен ему противостоять. Изучив почти полторы тысячи случаев заражения птичьим и свиным гриппом, биологи обнаружили, что первый контакт с возбудителем серьезно меняет работу иммунной системы — ее клетки "видят" вирусные частницы с антигенами той группы, с которой уже встречались. При повторной встрече индивид остается здоров или же болеет в легкой форме.
Учитывая, что преобладающие в структуре эпидемий штаммы вирусов периодически меняются, по году рождения человека можно предсказать, какой тип гриппа ему нестрашен. Также устойчивость к возбудителю зависит от пола. Канадский врач Кайл Сью выяснил, что иммунный ответ мужского организма на возбудители гриппа и других респираторных инфекций намного слабее, чем у женщин. Это приводит к более высокому уровню заболеваемости гриппом и связанной с ним смертности среди представителей сильного пола.
Как избежать эпидемии
Вообще же поставить вакцину специалисты рекомендуют всем, у кого нет противопоказаний (единственное препятствие здесь — аллергия). Даже беременные женщины со второго триместра могут защитить себя от возбудителей подобным образом. Младенцы, чьи матери вакцинировались во время беременности, значительно реже страдают от этой инфекции в первые полгода жизни.
По информации главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, в час пик в московском метро происходит около шести тысяч воздушно-капельных контактов. Больной гриппом способен заразить окружающих, даже не кашляя, а просто чихая или сморкаясь, поэтому прививка — единственный способ обезопасить себя от болезни.
"Состав вакцины выбирают на основе прогнозов ВОЗ. В этом году предлагается комбинация антигенов трех разновидностей возбудителей гриппа (А/H1N1, А/H3N2 и В). Речь идет о вирусах, сильно отличающихся по антигенной структуре, поэтому они взаимно незаменяемые. Есть еще четырехкомпонентные вакцины, куда входят два варианта вируса А и два варианта вируса гриппа В. ВОЗ рекомендует для всех производителей одинаковый состав вакцинных штаммов. В России это отечественные "Гриппол", "Совигрипп" и "Ультрикс Форт". Также у нас можно привиться французским "Ваксигриппом", — советует эксперт.