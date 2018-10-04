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"Успеть до конца октября". Эксперт объяснила, как не заразиться гриппом

(обновлено: 08:05 04.10.2018)
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© Depositphotos / bezzznikaЧашка горячего чаяЧашка горячего чая
© Depositphotos / bezzznika
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Альфия Еникеева. C конца августа у станций московского метро и МЦК постоянно дежурят машины скорой помощи. Рядом — синие палатки: врачи консультируют прохожих, некоторым даже делают уколы. Главная цель мобильных медицинских бригад — профилактика. Врачи спешат привить как можно больше москвичей перед тем, как город накроет сезонная эпидемия гриппа.

Время прививки

Шприц. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Ученые создали универсальную вакцину от самых опасных видов гриппа
"Эпидемии гриппа случаются ежегодно в каждой стране мира, но их интенсивность может быть разной, и зависит это в первую очередь от коллективного иммунитета, то есть вакцинопрофилактики. В прошлом году мобильные пункты вакцинации сослужили очень хорошую службу: прививки получили даже те, кто не планировал идти в поликлинику", — рассказывает РИА Новости Светлана Яцышина, руководитель референс-центра по мониторингу за возбудителями инфекций верхних и нижних дыхательных путей НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Больше двадцати лет она разрабатывает новые методы диагностики ОРЗ и ОРВИ (а грипп технически можно назвать острой респираторной инфекцией). На недавней конференции "Молекулярная диагностика — 2018" в Минске Светлана Яцышина выступила с докладом о том, как быстро и эффективно выявлять у пациентов сезонные респираторные заболевания и почему важно переходить на современные молекулярные тесты, отказавшись от традиционных иммунологических методов определения возбудителей.

"Серологические исследования более трудоемки и менее информативны, а правильная и своевременная диагностика гриппа очень важна. Но лучше вообще не болеть. Поэтому надо вовремя вакцинироваться — обязательно успеть до конца октября, когда уже регистрируются первые случаи гриппа. Потом уже нет смысла: иммунная система не успеет подготовиться. Человек заболеет и разочаруется в действенности прививки", — уточняет исследователь.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: ВЦИОМОколо половины россиян считает, что делать детям прививку от гриппа необязательно.
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: ВЦИОМ
Около половины россиян считает, что делать детям прививку от гриппа необязательно.

Вирусы-мутанты

Утка-мандаринка
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Ученые обнаружили в Китае новую опасную версию "птичьего гриппа"
По данным ВЦИОМ, почти половина россиян считают прививку от гриппа необязательной. Главный аргумент — неточность прогнозов Всемирной организации здравоохранения, каждый год в феврале называющей наиболее вероятные возбудители сезонных эпидемий.

Действительно, иногда ВОЗ ошибается, а вирус гриппа меняется быстрее, чем разрабатывают новые вакцины. Самые стремительные мутации происходят в антигенах, выступающих из оболочки вируса (это гемагглютинин, обеспечивающий связывание возбудителя с клеткой-мишенью и проникновение в нее, и нейраминидаза, необходимая для выхода новых вирусов из синтезировавшей их клетки), из-за чего иммунная система человека не распознает возбудителя. Бывают и более опасные мутации, когда в одном организме встречаются вирусы с разными типами гемагглютинина и нейраминидазы, и в процессе сборки вирусные частицы обмениваются этими антигенами. В результате возникают более вирулентные и патогенные штаммы, иммунитета к которым у людей нет.

Так появился "азиатский грипп" в 1957 году, "гонконгский" в 1968-м, а пандемия 2009-го возникла из-за того, что человеческий, свиной и птичий штаммы вируса обменялись между собой генами.

Частичная защита

Лекарства, принимаемые во время гриппа и простуды
© Fotolia / nyul
Ученые объяснили, почему мужчины тяжелее переносят грипп
"Даже если ВОЗ ошиблась с прогнозом, прививка все равно дает частичную защиту. Антигенная структура вирусов меняется быстрее, чем успевают реагировать производители вакцин, но привитый человек переносит болезнь легче, как правило, избегая серьезных осложнений. Кстати, каждый год надо прививаться не только из-за высокой изменчивости возбудителя, но и потому, что вакцина дает временный иммунитет против болезни, примерно на десять месяцев (это целый эпидемический сезон), а пожизненная защита против гриппа формируется лишь при заболевании", — подчеркивает Светлана Яцышина.

В прошлом году американские ученые доказали, что организм, однажды столкнувшийся с вирусом гриппа, способен ему противостоять. Изучив почти полторы тысячи случаев заражения птичьим и свиным гриппом, биологи обнаружили, что первый контакт с возбудителем серьезно меняет работу иммунной системы — ее клетки "видят" вирусные частницы с антигенами той группы, с которой уже встречались. При повторной встрече индивид остается здоров или же болеет в легкой форме.

Учитывая, что преобладающие в структуре эпидемий штаммы вирусов периодически меняются, по году рождения человека можно предсказать, какой тип гриппа ему нестрашен. Также устойчивость к возбудителю зависит от пола. Канадский врач Кайл Сью выяснил, что иммунный ответ мужского организма на возбудители гриппа и других респираторных инфекций намного слабее, чем у женщин. Это приводит к более высокому уровню заболеваемости гриппом и связанной с ним смертности среди представителей сильного пола.

Как избежать эпидемии

Врач со шприцом. Архивное фото
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Россиян предупредили о скорой атаке двух новых штаммов гриппа
При охвате прививками 90 процентов населения, болезнь можно считать побежденной (работает коллективный иммунитет), но вакцинировать каждый год столько людей трудно. Поэтому специалисты главным образом нацеливаются на группы риска — детей, пожилых людей, тех, кто страдает хроническими заболеваниями, медиков, учителей, сотрудников сферы услуг. Как отметила Светлана Яцышина, если привить три четверти находящихся в зоне риска, серьезной эпидемии гриппа не будет.

Вообще же поставить вакцину специалисты рекомендуют всем, у кого нет противопоказаний (единственное препятствие здесь — аллергия). Даже беременные женщины со второго триместра могут защитить себя от возбудителей подобным образом. Младенцы, чьи матери вакцинировались во время беременности, значительно реже страдают от этой инфекции в первые полгода жизни.

По информации главного государственного санитарного врача России Анны Поповой, в час пик в московском метро происходит около шести тысяч воздушно-капельных контактов. Больной гриппом способен заразить окружающих, даже не кашляя, а просто чихая или сморкаясь, поэтому прививка — единственный способ обезопасить себя от болезни.

"Состав вакцины выбирают на основе прогнозов ВОЗ. В этом году предлагается комбинация антигенов трех разновидностей возбудителей гриппа (А/H1N1, А/H3N2 и В). Речь идет о вирусах, сильно отличающихся по антигенной структуре, поэтому они взаимно незаменяемые. Есть еще четырехкомпонентные вакцины, куда входят два варианта вируса А и два варианта вируса гриппа В. ВОЗ рекомендует для всех производителей одинаковый состав вакцинных штаммов. В России это отечественные "Гриппол", "Совигрипп" и "Ультрикс Форт". Также у нас можно привиться французским "Ваксигриппом", — советует эксперт.

Так художник представляет себе механизм влияния кишечных бактерий на иммунитет, препятствующий развитию гриппа
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
Ученые выяснили, что кишечные бактерии помогают бороться с гриппом

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