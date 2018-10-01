Россия не наносит вред космическим аппаратам других стран, заявил Рогозин

МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Россия не использует космическую технику для нанесения вреда чужим спутникам, заявил генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"Те случаи, на которые ссылаются наши американские коллеги, не соответствуют действительности. Мы такими вещами не занимаемся. Мы никогда не будем наносить ущерб другим космическим аппаратам в гражданское время, потому что нанесение ущерба чужому космическому аппарату — это casus belli, это повод к войне. Мы такими глупостями не занимаемся", — сказал Рогозин в эфире передачи "Большая игра" на Первом канале.