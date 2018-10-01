Рогозин не исключил, что американский Х-37 может быть носителем оружия

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Роскосмос не получает от США данных о функциях в космосе ракетоплана Х-37, но не исключает, что он может быть носителем оружия, заявил в понедельник глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"У американцев летает одна штука, это такой космоплан. Целей его мы не понимаем. Точнее, понимаем, но официальных разъяснений не получаем. Это такой челнок, который в течение нескольких месяцев находился в космическом пространстве, потом возвращается, потом снова стартует. По сути дела, эту вещь мощно использовать в качестве носителя оружия", — сказал он в эфире Первого канала.

Рогозин отметил, что в теории размещение оружия в космосе более эффективно, чем на Земле – его практически невозможно заметить в случае нанесения удара.

"Система предупреждения о ракетном нападении засекает так называемый факел, то есть сам факт старта баллистической ракеты, что является началом, не дай бог, конечно, большой термоядерной войны. А здесь вы этого не видите, это выше вас находится, и сверху это летит, эта чума на вас", — отметил Рогозин.