Опубликовано первое в истории видео с поверхности астероида

МОСКВА, 27 сен – РИА Новости. Пара роверов MINERVA-II1 передала на Землю новые фотографии поверхности астероида Рюгю, а также небольшое видео, записанное во время одного из их "прыжков", передает JAXA.
Автоматическая станция "Хаябуса-2" была запущена в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгю. Как надеются ученые, она вернет на землю первые 100% "чистые" образцы первичной материи Солнечной системы.
Японский аппарат достиг цели в начале июня и начал длительную процедуру торможения и сближения с астероидом.
Забор грунта, несмотря на то, что "Хаябуса-2" давно достигла Рюгю, произойдет только через несколько недель. Сначала зонд должен определить положение на орбите и скорректировать ее, если возникнет такая необходимость, а затем — всесторонне изучить структуру недр и рельеф астероида.
Только после этого межпланетная станция сблизится с поверхностью Рюгю и сбросит на нее своеобразный "взрывпакет", который обнажит и выбросит нетронутый материал из недр астероида. "Хаябуса-2" соберет эту пыль и гальку, левитирующую в вакууме, во время второго пролета над этой точкой.
Помимо этого, "Хаябуса-2" доставила к астероиду три спускаемых аппарата – два японских ровера MINERVA-II1, аналог которых был отправлен к астероиду Итокава вместе с "Хаябусой-1" в далеком 2003 году, а также европейский аппарат MASCOT.
Роботы Rover-1A и Rover-1B были успешно сброшены на поверхность Рюгю на минувших выходных. За последующие часы и дни они получили множество фотографий и собрали массу научных данных, которые сейчас обрабатываются специалистами JAXA.
Новая порция фотографий, а также первое в истории видео с поверхности астероида, были переданы на Землю в середине недели после очередного "прыжка" роверов по поверхности Рюгю. Пока все инструменты и солнечные батареи аппаратов работают нормально, и их жизни ничто не угрожает.
В начале октября к ним присоединится MASCOT. Он совершит посадку в экваториальных регионах небесного тела и будет изучать структуру недр Рюгю на протяжении примерно двух астероидных "дней", а также наблюдать за окружающими его магнитными полями.