Ученые назвали простой способ улучшить память

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости. Даже небольшой разминки достаточно, чтобы укрепить связь между частями мозга, ответственными за формирование и хранение воспоминаний, выяснила группа ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне и японского Университета Цукубы. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of The National Academy of Sciences.

Нейробиологи с помощью томографа проанализировали показатели мозговой активности 36 здоровых молодых людей сразу после небольшой физической нагрузки. Результаты указали на улучшение взаимодействия зубчатой извилины в гиппокампе и областями коры, связанными с работой памяти.

Ученые заинтересовались, будут ли в этих областях появляться новые клетки.

"Мы не исключаем, что новые клетки все-таки зарождаются, но это процесс, который требует времени. В то же время стало заметно, что эта десятиминутная зарядка сразу дала эффект", — приводит портал Medical Xpress слова директора центра нейробиологии обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвайне Майкла Ясса.