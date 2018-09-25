Испортили воздух. Как животные привели мир к экологической катастрофе

МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Не только человек способен испортить окружающую среду — экологии вредят коровы, овцы, бобры, деревья, а также микроорганизмы, начавшие активно преобразовывать планету задолго до появления разумных существ. РИА Новости рассказывает о самых опасных существах, которые поставили биосферу на грань выживания.

Накислородили новую атмосферу

У Земли очень долго была бескислородная атмосфера и гидросфера. В воздухе и воде преобладали углекислый газ, метан, сероводород, аммиак. Поэтому населяли планету в основном анаэробные организмы — такие, которым кислород не нужен. Питания на всех хватало, и анаэробы процветали. Примерно 2,5 миллиарда лет назад, а может быть, и значительно раньше , цианобактерии научились производить свободный кислород, и это стало началом конца привычного мира.

Сперва вырабатываемый микроорганизмами свободный кислород поглощали горные породы, образовывался озоновый слой. Когда поверхностные породы и газы окислились, кислород пошел в атмосферу. Примерно 850-600 миллионов лет назад его стало так много, что воздух оказался буквально отравлен.

Для анаэробов это была настоящая катастрофа: кислород для них — страшный яд, поэтому большая часть протерозойских организмов вымерла. Остались немногие, в том числе и наши далекие предки, сумевшие перестроиться и привыкнуть к смертельному газу.

Это, кстати, пошло им на пользу — кислородный обмен позволяет получать намного больше энергии, а значит, можно увеличивать размеры тела и синтезировать новые вещества. Чем больше клетка, тем больше в ней ДНК и сложнее ее строение — соответственно, возникает шанс стать многоклеточным. Так древняя экологическая катастрофа обернулась первым шагом к возникновению человека.

© Фото : David Savage, Bruno Afonso, Pamela Silver Цианобактерии, научившись производить свободный кислород, сумели изменить атмосферу Земли. © Фото : David Savage, Bruno Afonso, Pamela Silver Цианобактерии, научившись производить свободный кислород, сумели изменить атмосферу Земли.

Выгнали рыб из воды

Четыреста миллионов лет назад, в девонский период, климат на Земле был очень жарким и мелкие водоемы постоянно пересыхали. А крупные были забиты многометровыми растениями, падавшими из-за плохо развитой корневой системы.

В наше время на органику набросились бы мириады организмов-редуцентов и быстро превратили ее в неорганические и простейшие органические соединения. Но тогда на планете их было мало и они не успевали "переварить" все утонувшие стволы. К тому же на переработку упавших деревьев уходил практически весь содержащийся в воде кислород. Поэтому, как указывает в книге "Достающее звено" российский антрополог Станислав Дробышевский, массовая гибель была обычным делом для девонских рыб.

В результате самые хитрые из них, в том числе и наши кистеперые предки, отрастили себе легкие и шею. А чтобы было проще огибать возникшие в водоемах завалы деревьев, они сначала зашагали по дну (плавники превратились в толстые конические отростки, ставшие впоследствии лапами), а потом выбрались на сушу.

Напустили газов

Третья масштабная экологическая катастрофа может случиться совсем скоро. Речь о парниковом эффекте, вызывающем глобальное потепление. Причем в этом виноваты не только люди, но и коровы, точнее их пищеварительная система.

В кишечнике коров в процессе пищеварительной ферментации образуется метан — один из главных парниковых газов. Пуская газы, животные усиливают парниковый эффект.

В 2006-м эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН заявили, что 18 процентов "антропогенных" парниковых газов на самом деле выделяет крупный рогатый скот. Два года спустя голландские ученые подсчитали, что одна корова в день производит 400-500 литров метана. Если же животное кормить более питательным кормом, объем выделяемого метана заметно снизится.

Однако сделать это непросто, уверяют немецкие и британские исследователи. Качество корма зависит от окружающей среды. В более теплых регионах фураж менее питателен, так как при повышении температуры в травах увеличивается количество плохо усваиваемого волокнистого материала. Таким образом, глобальное потепление снижает качество корма — и коровы выпускают в атмосферу еще больше метана, что, в свою очередь, еще больше повышает температуру. Получается замкнутый круг. Разрубить этот гордиев узел можно, только значительно сократив поголовье домашнего скота, считают ученые.

© Mark A. Lee el al., Forage quality declines with rising temperatures, with implications for livestock production and methane emissions, Biogeosciences, 14, 1403-1417, https://doi.org/10.5194/bg-14-1403-2017, 2017 Предполагаемый рост выбросов метана домашним скотом к 2050 году (а) оптимистичный прогноз и (b) пессимистичный прогноз. © Mark A. Lee el al., Forage quality declines with rising temperatures, with implications for livestock production and methane emissions, Biogeosciences, 14, 1403-1417, https://doi.org/10.5194/bg-14-1403-2017, 2017 Предполагаемый рост выбросов метана домашним скотом к 2050 году (а) оптимистичный прогноз и (b) пессимистичный прогноз.

Заболотили реки, отравили атмосферу

Кроме коров, в глобальном потеплении виноваты бобры. Как установили биологи Корнеллского университета (США), плотины, построенные этими животными, заболачивают берега водоемов и в атмосферу выделяются метан и углекислый газ.

При этом метана образуется в десять раз больше, чем в обычной болотистой местности. Похожие результаты получили и сотрудники Университета Саскачевана (Канада), показавшие, что канадский бобр (Castor canadensis), строя плотины и хатки, значительно увеличивает выброс метана в атмосферу.

А вот обыкновенный бобр (Castor fiber), обитающий в Евразии, наоборот, положительно влияет на круговорот углерода. Российские и французские ученые, изучив популяцию этих животных в бассейне Оби, тоже зафиксировали высокий уровень углекислого газа и метана в воде вблизи запруд. Но они считают, что деятельность бобров ускоряет локальный цикл углерода. Кроме того, плотины задерживают органические вещества, не давая течению унести их в Обь, и фактически обеспечивают питанием других обитателей реки там, где бобры строят запруду.

Съели абсолютно все

Овцы способны истребить все съедобные растения, включая корни. Обгладывая кору, животные обрекают деревья на медленный рост. Норвежские и британские исследователи, девять лет наблюдавшие за выпасом овец на участке березового леса на юге Норвегии, обнаружили , что годовые кольца берез, корой которых питались парнокопытные, значительно уже, чем у деревьев, не пострадавших от овец.

Узкие годовые кольца обычно свидетельствуют о неблагоприятных температурных условиях, отмечают биологи, — когда деревьям не хватает питательных веществ. Травоядные животные, судя по данным, приведенным в работе, еще сильнее тормозят рост берез и таким образом влияют на климат.