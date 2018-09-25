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РИА Наука

Испортили воздух. Как животные привели мир к экологической катастрофе

(обновлено: 08:10 25.09.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . CC0, Depositphotos / stevebonk, Depositphotos / ChristianЭкологическая катастрофаЭкологическая катастрофа
© Иллюстрация РИА Новости . CC0, Depositphotos / stevebonk, Depositphotos / Christian
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МОСКВА, 25 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Не только человек способен испортить окружающую среду — экологии вредят коровы, овцы, бобры, деревья, а также микроорганизмы, начавшие активно преобразовывать планету задолго до появления разумных существ. РИА Новости рассказывает о самых опасных существах, которые поставили биосферу на грань выживания.

Накислородили новую атмосферу

Исчезнувшие цивилизации
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / CoreyFord, CC0
Чисто экологическое убийство. Пять цивилизаций, погибших по своей вине
У Земли очень долго была бескислородная атмосфера и гидросфера. В воздухе и воде преобладали углекислый газ, метан, сероводород, аммиак. Поэтому населяли планету в основном анаэробные организмы — такие, которым кислород не нужен. Питания на всех хватало, и анаэробы процветали. Примерно 2,5 миллиарда лет назад, а может быть, и значительно раньше, цианобактерии научились производить свободный кислород, и это стало началом конца привычного мира.

Сперва вырабатываемый микроорганизмами свободный кислород поглощали горные породы, образовывался озоновый слой. Когда поверхностные породы и газы окислились, кислород пошел в атмосферу. Примерно 850-600 миллионов лет назад его стало так много, что воздух оказался буквально отравлен.

Для анаэробов это была настоящая катастрофа: кислород для них — страшный яд, поэтому большая часть протерозойских организмов вымерла. Остались немногие, в том числе и наши далекие предки, сумевшие перестроиться и привыкнуть к смертельному газу.

Это, кстати, пошло им на пользу — кислородный обмен позволяет получать намного больше энергии, а значит, можно увеличивать размеры тела и синтезировать новые вещества. Чем больше клетка, тем больше в ней ДНК и сложнее ее строение — соответственно, возникает шанс стать многоклеточным. Так древняя экологическая катастрофа обернулась первым шагом к возникновению человека.

© Фото : David Savage, Bruno Afonso, Pamela SilverЦианобактерии, научившись производить свободный кислород, сумели изменить атмосферу Земли.
© Фото : David Savage, Bruno Afonso, Pamela Silver
Цианобактерии, научившись производить свободный кислород, сумели изменить атмосферу Земли.

Выгнали рыб из воды

Появление шеи сыграло важную роль в эволюции человеческого мозга
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / pressmaster
История шеи: почему выход на сушу оказался для рыб судьбоносным
Четыреста миллионов лет назад, в девонский период, климат на Земле был очень жарким и мелкие водоемы постоянно пересыхали. А крупные были забиты многометровыми растениями, падавшими из-за плохо развитой корневой системы.

В наше время на органику набросились бы мириады организмов-редуцентов и быстро превратили ее в неорганические и простейшие органические соединения. Но тогда на планете их было мало и они не успевали "переварить" все утонувшие стволы. К тому же на переработку упавших деревьев уходил практически весь содержащийся в воде кислород. Поэтому, как указывает в книге "Достающее звено" российский антрополог Станислав Дробышевский, массовая гибель была обычным делом для девонских рыб.

В результате самые хитрые из них, в том числе и наши кистеперые предки, отрастили себе легкие и шею. А чтобы было проще огибать возникшие в водоемах завалы деревьев, они сначала зашагали по дну (плавники превратились в толстые конические отростки, ставшие впоследствии лапами), а потом выбрались на сушу.

Напустили газов

Нос коровы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ученые предлагают кормить коров "бактериальной жижей" вместо сена
Третья масштабная экологическая катастрофа может случиться совсем скоро. Речь о парниковом эффекте, вызывающем глобальное потепление. Причем в этом виноваты не только люди, но и коровы, точнее их пищеварительная система.

В кишечнике коров в процессе пищеварительной ферментации образуется метан — один из главных парниковых газов. Пуская газы, животные усиливают парниковый эффект.

В 2006-м эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН заявили, что 18 процентов "антропогенных" парниковых газов на самом деле выделяет крупный рогатый скот. Два года спустя голландские ученые подсчитали, что одна корова в день производит 400-500 литров метана. Если же животное кормить более питательным кормом, объем выделяемого метана заметно снизится.

Однако сделать это непросто, уверяют немецкие и британские исследователи. Качество корма зависит от окружающей среды. В более теплых регионах фураж менее питателен, так как при повышении температуры в травах увеличивается количество плохо усваиваемого волокнистого материала. Таким образом, глобальное потепление снижает качество корма — и коровы выпускают в атмосферу еще больше метана, что, в свою очередь, еще больше повышает температуру. Получается замкнутый круг. Разрубить этот гордиев узел можно, только значительно сократив поголовье домашнего скота, считают ученые.

© Mark A. Lee el al., Forage quality declines with rising temperatures, with implications for livestock production and methane emissions, Biogeosciences, 14, 1403-1417, https://doi.org/10.5194/bg-14-1403-2017, 2017Предполагаемый рост выбросов метана домашним скотом к 2050 году (а) оптимистичный прогноз и (b) пессимистичный прогноз.
© Mark A. Lee el al., Forage quality declines with rising temperatures, with implications for livestock production and methane emissions, Biogeosciences, 14, 1403-1417, https://doi.org/10.5194/bg-14-1403-2017, 2017
Предполагаемый рост выбросов метана домашним скотом к 2050 году (а) оптимистичный прогноз и (b) пессимистичный прогноз.

Заболотили реки, отравили атмосферу

Зубы грызуна, жившего 65 миллионов лет назад и получившего видовое название Kimbetopsalis simmonsae
© REUTERS / Tom Williamson
Ученые нашли мезозойского "бобра", пережившего вымирание динозавров
Кроме коров, в глобальном потеплении виноваты бобры. Как установили биологи Корнеллского университета (США), плотины, построенные этими животными, заболачивают берега водоемов и в атмосферу выделяются метан и углекислый газ.

При этом метана образуется в десять раз больше, чем в обычной болотистой местности. Похожие результаты получили и сотрудники Университета Саскачевана (Канада), показавшие, что канадский бобр (Castor canadensis), строя плотины и хатки, значительно увеличивает выброс метана в атмосферу.

А вот обыкновенный бобр (Castor fiber), обитающий в Евразии, наоборот, положительно влияет на круговорот углерода. Российские и французские ученые, изучив популяцию этих животных в бассейне Оби, тоже зафиксировали высокий уровень углекислого газа и метана в воде вблизи запруд. Но они считают, что деятельность бобров ускоряет локальный цикл углерода. Кроме того, плотины задерживают органические вещества, не давая течению унести их в Обь, и фактически обеспечивают питанием других обитателей реки там, где бобры строят запруду.

Съели абсолютно все

Клоны овечки Долли, родившиеся в 2007 году
© Фото : University of Nottingham
Ученые: клоны овечки Долли подтвердили безопасность клонирования
Овцы способны истребить все съедобные растения, включая корни. Обгладывая кору, животные обрекают деревья на медленный рост. Норвежские и британские исследователи, девять лет наблюдавшие за выпасом овец на участке березового леса на юге Норвегии, обнаружили, что годовые кольца берез, корой которых питались парнокопытные, значительно уже, чем у деревьев, не пострадавших от овец.

Узкие годовые кольца обычно свидетельствуют о неблагоприятных температурных условиях, отмечают биологи, — когда деревьям не хватает питательных веществ. Травоядные животные, судя по данным, приведенным в работе, еще сильнее тормозят рост берез и таким образом влияют на климат.

Овца. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Британские ученые научились по фото различать боль и грусть на мордах овец

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