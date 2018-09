Испортили воздух. Как животные привели мир к экологической катастрофе

© Mark A. Lee el al., Forage quality declines with rising temperatures, with implications for livestock production and methane emissions, Biogeosciences, 14, 1403-1417, https://doi.org/10.5194/bg-14-1403-2017, 2017

Предполагаемый рост выбросов метана домашним скотом к 2050 году (а) оптимистичный прогноз и (b) пессимистичный прогноз.