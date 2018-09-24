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"ГМО-гербицид" Monsanto убивает пчел, выяснили экологи

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© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Экологи нашли первые свидетельства того, что глифосат, главный компонент гербицидов компании Monstanto, вызывает массовую гибель пчел и других опылителей. Их выводы были представлены в журнале PNAS.

Пчела в утепленном улье
© Фото : Northwestern University/Paul CaraDonna
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"Конечно, нельзя списать все последние эпидемии необъяснимой массовой смерти пчел на глифосат. С другой стороны, учитывая его повсеместное использование, нам действительно следует  обратить внимание на связь между их гибелью и применением этого гербицида", — заявил Эрик Мотта (Erick Motta) из университета Техаса в Остине (США).

Чувство ложной безопасности

Компания Monsanto, один из крупнейших производителей пестицидов в мире, приобрела широкую известность в начале 1990 годов благодаря тому, что она начала вкладывать большие деньги в развитие биотехнологий и производство ГМО-культур, которые она сегодня продает совместно с препаратами, защищающими их от сорняков и вредителей.

Один из подобных продуктов, гербицид RoundUp, сегодня стал объектом острой критики со стороны активистов и большой части научного сообщества из-за того, что он содержит вещество глифосат, предположительно провоцирующее развитие рака. Год назад биологи обнаружили, что это соединение постепенно накапливается в организме, и призвали приравнять его к ДДТ и запретить его производство во всем мире.

Королева-матка в окружении рабочих пчел
© Фото : Bernardo Niño, Penn State
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Глифосат, как отмечает Мотта, долгое время считался безопасным для людей и других многоклеточных живых существ по той причине, что он воздействует на фермент, который присутствует в организме растений и микробов, но отсутствует у животных.

Мотта и его коллега обратили внимание на одну простую вещь, о которой почему-то забывали их коллеги, изучавшие глифосат в прошлом. Кишечник человека и всех позвоночных и беспозвоночных живых существ содержит в себе огромное число микробов, критически важных для пищеварения и нормальной работы иммунитета.

Руководствуясь этой идеей, ученые решили проверить, как изменится работа микрофлоры кишечника пчел, если они будут опылять соцветия, покрытые примерно таким же количеством пестицида Monstanto, какие встречаются на реальных посадках ГМО-культур.

Тихий убийца

Как показали эти эксперименты, гербицид заметно менял видовой состав и численность различных микробов в кишечнике пчел уже на 3-4 день после контакта с ним даже в тех случаях, когда концентрация глифосата была относительно низкой.

Отсутствие признаков восстановления микрофлоры в последующие дни и недели заставило ученых проверить, что произойдет, если в улье начнется эпидемия, вызванная микробом Serratia marcescens, одним из самых опасных патогенов пчел, чьи споры почти всегда присутствуют в их кишечнике.

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© Фото : Visscher lab, UC Riverside
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Эффект от глифосата легко заметил бы и дилетант – примерно половина пчел из контрольной группы смогла пережить подобную вспышку инфекции, тогда как лишь 10% их сородичей, контактировавших с ГМО-гербицидом, удалось справиться с этой болезнью. Аналогичные эпидемии, по словам ученых, должны происходить среди диких пчел, шмелей и других опылителей.

Как полагают ученые, подобное свойство глифосата может быть одной из главных причин того, почему популяции домашних и диких пчел начали стремительно сокращаться на территории США и сопредельных стран в последние несколько десятилетий.

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