Численность тигров в Непале удвоилась, сообщают экологи

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Популяция тигров на территории Непала выросла почти вдвое за последние десять лет, со 120 особей в 2009 году и до 235 больших кошек на настоящий момент времени, сообщает Phys.org.

"Подобный успех – результат объединения усилий и государства, и местных жителей, а также других акторов, принимавших участие в защите тех сред обитания, где живут тигры, и охране самих кошек от браконьеров", — заявил Ман Бахадур Кхадка (Man Bahadur Khadka), глава Департамента национальных парков и охраны природы Непала.

Бенгальские тигры относятся к числу самых крупных хищников на Земле. По размерам они несколько уступают своим амурским "кузенам", что, однако, компенсируется высокой численностью этих животных — около 2-4 тысяч особей. Большая часть из них проживает в так называемых Тераях — заболоченных предгорьях Гималай на территории Индии и Непала.

Тигры предпочитают охотиться на диких животных, однако старые и больные кошки могут нападать на скот и иногда становятся людоедами. Постоянные стычки с людьми привели к резкому сокращению в их численности и резкой перемене в образе жизни – выжившие тигры стали ночными, а не дневными хищниками.

В результате этого численность тигров на территории Азии упала со 100 тысяч особей, населявших леса и горы Индии, Непала, Бангладеш и стран Индокитая в 1900 году, до критически низкой отметки в 3200 особей в 2010 году. Возникла реальная угроза того, что бенгальские тигры могут повторить судьбу их каспийских собратьев, вымерших еще в середине 20 века.

Подобная перспектива, как отмечает Кхадка, заставила правительства 13 стран Евразии, на чьей территории проживают тигры, объединить свои усилия в рамках консорциума Global Tiger Forum и проекта TCP (Tiger Conservation Plan). Его участники пообещали предпринять все меры для того, чтобы удвоить численность этих кошек к 2022 году и минимизировать масштабы браконьерской охоты на тигров.

Непал, по словам чиновника, уже фактически выполнил взятые на себя обещания, удвоив популяцию больших кошек, живущих на его территории. Как надеются экологи, дальнейшие меры, предпринимаемые в рамках TCP, помогут им выжить и закрепиться в новых ареалах обитания.