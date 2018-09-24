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РИА Наука

Доказано наукой: пять эффективных способов продлить жизнь

(обновлено: 08:10 24.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости, Альфия Еникеева. Ученые каждый год открывают гены, связанные с процессами старения в организме. Однако глобальные исследования показывают: продолжительность человеческой жизни зависит не только от генетики. Правильное питание и образ жизни подчас важнее плохой наследственности.

Меньше ешь, дольше живешь

Лабораторная мышь
© Fotolia / JacobST
Ученые доказали, что набирающая популярность кетодиета продлевает жизнь
Почти тридцать лет назад две независимые группы ученых из Национального центра изучения приматов в штате Висконсин и Национального института старения в Дикерсоне (США) запустили одинаковые эксперименты: набрали группы макак-резусов и стали кормить их низкокалорийными продуктами, ограничивая размеры порций. Результаты, полученные после двух десятков лет наблюдений, оказались прямо противоположными.

В первом случае обезьяны, сидящие на низкокалорийной диете, жили значительно дольше животных из контрольной группы и реже умирали от диабета, рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Их сородичам из Национального института старения повезло меньше — хотя они тоже были здоровее приматов из контрольной группы, жили обезьяны примерно столько же.

Спор разрешился, когда ученые объединили свои усилия. Выяснилось, что преклонного возраста достигали те макаки, которых посадили на низкокалорийную диету во взрослом возрасте. В среднем они жили на два-четыре года дольше сородичей из контрольной группы. Некоторые особи даже перешагнули рубеж в сорок лет, что примерно в полтора раза больше продолжительности жизни, характерной для этих приматов в неволе. Те же обезьяны, которых ограничивали в питании с самого детства, жили примерно столько же, сколько и обычные животные.

Исследователи предполагают, что эти результаты можно применить и к человеку, — homo sapiens все-таки относится к приматам.

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Mattison, J. A. et al. Caloric restriction improves health and survival of rhesus monkeys. Nature Communications 8, 14063 (2017), http://dx.doi.org/10.1038/ncomms14063Процент макак-резусов, заболевших раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и страдающих инсулинорезистентностью. Сравнение животных из экспериментальной и контрольной групп
© Иллюстрация РИА Новости . Источник: Mattison, J. A. et al. Caloric restriction improves health and survival of rhesus monkeys. Nature Communications 8, 14063 (2017), http://dx.doi.org/10.1038/ncomms14063
Процент макак-резусов, заболевших раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и страдающих инсулинорезистентностью. Сравнение животных из экспериментальной и контрольной групп

Лечебное голодание

Фаст-фуд. Архив
© Flickr / The Heart Attack Grill
Вредные привычки отнимают часы жизни, утверждают британские ученые
Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Т. Х. Чана в Бостоне (США) рекомендуют периодически голодать. Согласно их недавнему исследованию, временный отказ от пищи улучшает процессы энергетического обмена в клетках и позволяет дольше сохранять хорошую форму. Иными словами, регулярное непродолжительное голодание замедляет старение.

К такому выводу исследователи пришли, досконально изучив обмен веществ в организме круглых червей Caenorhabditis elegans. Оказалось, что одна из причин стремительного старения нематод (эти животные живут не больше двух недель) — нарушения в работе митохондрий, отвечающих за энергетику клетки. Со временем митохондриальные сети изнашиваются и начинают производить свободные радикалы, отравляющие клетки и нарушающие метаболизм. Однако если периодически снижать количество потребляемых калорий до минимума, то митохондрии смогут дольше работать в правильном режиме, что, в свою очередь, замедлит возрастные изменения (ведь клетки не будут страдать от действия свободных радикалов) и увеличит продолжительность жизни.

© public domainУченые изучали процессы старения на круглых червях Caenorhabditis elegans
© public domain
Ученые изучали процессы старения на круглых червях Caenorhabditis elegans

Сто пятьдесят минут физкультуры

Прогулка. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Ученые назвали эффективный способ продлить жизнь
Эффективный способ прожить дольше — вести активный образ жизни и стараться как можно больше ходить пешком, отмечают ученые из Университета Макмастера (Канада). В течение длительного времени они наблюдали за 130 тысячами человек из 17 стран мира, постоянно обновляя данные об их здоровье, социальном и экономическом положении и образе жизни.

Через семь лет выяснилось, что те, кто тратил полчаса в день на физические упражнения, на двадцать процентов реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, а риск преждевременной смерти в этой группе был на 28 процентов ниже, чем среди остальных участников исследования. Еще лучше дела обстояли у тех добровольцев, которые тратили на спорт 750 минут в неделю, — для них риск умереть в молодом возрасте уменьшался на 36 процентов.

Если же времени на ежедневные тренировки катастрофически не хватает, то можно просто очень быстро ходить. Ученые из Сиднейского университета, проанализировав результаты медицинских обследований пятидесяти тысяч человек, обнаружили, что у людей, предпочитающих неторопливые прогулки, риск преждевременной смерти на 24 процента выше, чем у тех, кто ходит бодрым шагом. Эта разница еще отчетливее среди пожилых — после шестидесяти шансы умереть от инфаркта или инсульта на 53 процента меньше у тех, кто ходит быстро.

Ученье — жизнь

Ученый с моделью ДНК в пробирке
© Fotolia / Dan Race
Учеба и низкий вес продлевают жизнь, заявляют ученые
В 2017 году британские биологи решили выяснить, насколько продолжительность человеческой жизни зависит от генетических и социальных факторов. К этому времени открыли много генов, не только напрямую отвечающих за процессы старения, но и связанные с предрасположенностью к алкоголизму, агрессивному поведению, шизофрении и прочими факторами, так или иначе сокращающими срок жизни.

В распоряжении ученых был огромный массив данных о геномах шестисот тысяч людей из разных частей Европы, которые когда-либо принимали участие в генетических исследованиях. В результате тщательного анализа было установлено, что практически все вредные привычки, подрывающие здоровье, определяются не только ДНК. Более того, негативный эффект, например, от курения, довольно быстро сходит на нет при переходе к более здоровому образу жизни.

Выяснилось, что продолжительность жизни довольно сильно зависит от уровня образования. Каждый год учебы в колледже или университете добавляет человеку лишних одиннадцать месяцев жизни. Ученые считают, что высшее образование помогает людям правильнее питаться и не зависеть от вредных привычек.

Волшебная таблетка от старости

Девушка со снеговиком
© Fotolia / whiteshoes91
Оптимизм продлевает жизнь женщинам, выяснили ученые
Человечество мечтает об эликсире молодости не одну сотню лет, и сейчас ученые вплотную приблизились к его созданию. Этим летом опубликованы сразу две научные работы о веществах, замедляющих процессы старения в организме животных.

В июле сотрудники Университета Маршалла (США) рассказали о специфическом ферменте, инъекции которого увеличивали срок жизни лабораторных мышей. Речь идет о натрий-калиевой аденозинтрифосфатазе — веществе, играющем важную роль в синтезе активных форм кислорода (АФК). Биологи в течение года кормили грызунов жирной пищей с высоким содержанием углеводов (такая диета приводит к быстрому появлению внешних признаков старения). При этом часть животных регулярно получала уколы натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы, и в конце эксперимента они выглядели значительно моложе подопытных сородичей, не получавших терапию.

В августе о новых достижениях в борьбе со старением сообщили и ученые из Университета Миннесоты. Они установили, что смесь из двух сенолитиков — противоопухолевого препарата дазатиниба и флаваноида кверцетина — способствует избирательному уничтожению клеток со старческим фенотипом и уменьшает воспаление. В результате риск преждевременной смерти снижается на 65 процентов.

Счастливая семья на море
© Depositphotos / Yaruta
Кардиологи доказали, что отпуск продлевает жизнь

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