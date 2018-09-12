Борисов поручил Роскосмосу заняться решением системного кризиса в отрасли

ИРКУТСК, 12 сен — РИА Новости. Руководству Роскосмоса необходимо заняться решением системного кризиса в ракетно-космической отрасли, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

"Сегодняшнее состояние отрасли, те позиции, которыми мы гордились, находятся не в лучшей ситуации. Это факт. Это и аварии ракет-носителей, и аварии спутников, которые, конечно, влияют на авторитет нашей космической отрасли. Причин здесь несколько. Это действительно можно назвать системным кризисом", — сказал Борисов.

По его словам, ракетно-космическая отрасль нуждается в динамичном техническом перевооружении, переходу на цифровые методы проектирования.

"Сегодня руководству Роскосмоса, всей ракетно-космической отрасли, необходимо системно подойти к реализации приоритетов: созданию необходимой группировки космических аппаратов в интересах Вооруженных сил, созданию космической группировки в интересах народного хозяйства, никто не закрывает дорогу пилотируемой космонавтике, освоению дальнего космоса", — отметил он.