Все популяции пингвинов сокращаются, но не вымирают, считает эксперт

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Все популяции пингвинов сокращаются, но вымиранием это назвать нельзя, заявила РИА Новости орнитолог, один из ведущих экспертов по пингвинам в России Ольга Роздина.

Как ранее сообщила РИА Новости на Восточном экономическом форуме представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова, пингвинам Адели в Антарктиде грозит массовое вымирание из-за глобального потепления климата и вылова криля.

"В целом тенденция сокращения численности у всех видов намечается. Самые благополучные виды на сегодня — королевские и императорские пингвины. Конечно, это не вымирание, большинство пингвинов — достаточно благополучные виды, их миллионы", — сказала Роздина.

По ее словам, сокращение численности связано с таянием льда в прибрежной части Антарктиды, кроме того, в связи с изменением климата меняются океанские течения в Южном полушарии и, соответственно, рыбные запасы. В этой связи смещаются зоны охоты пингвинов.

"Пингвинов Адели тоже достаточно много. Другое дело, если численность вида исчисляется сотнями. Когда популяция насчитывает несколько сотен особей, то сокращение вдвое уже критично, а когда несколько миллионов, то оставшейся части популяции хватит, чтобы дожить до благоприятных времён", — добавила собеседница агентства.

По ее словам, наиболее уязвимыми сегодня являются пингвины Гумбольдта, обитающие на побережье Перу, Аргентины и Чили, хотя они хорошо размножаются в неволе и есть почти во всех зоопарках.