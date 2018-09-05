"Роскосмос" назвал публикации о дыре в "Союзе" давлением на спецкомиссию

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. "Роскосмос" попросил СМИ не публиковать непроверенную информацию об инциденте с утечкой воздуха на МКС, сочтя, что такие статьи давят на комиссию, сообщается на сайте госкорпорации.

"Роскосмос" просит воздержаться представителей СМИ от публикации непроверенной информации, полученной от анонимных источников, по результатам работы комиссии по расследованию нештатной ситуации на борту транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09"", — говорится в релизе.

В "Роскосмосе" заявили, что ссылки на "так называемые "источники в ракетно-космической отрасли", сообщающие различные "версии" расследования, — способ манипуляции информацией и воздействия на работу представителей комиссии".

Комиссия завершит работу в середине сентября, ее выводы представят в "Роскосмос", после чего "будут определены меры по предотвращению подобных ситуаций".

Утечку воздуха на МКС нашли неделю назад, в ночь на 30 августа. Экипаж проверил все отсеки и обнаружил, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, "микротрещину" в космическом корабле "Союз МС-09". Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению космического корабля на Землю.

Как сообщили РИА Новости ранее три источника в отрасли, внутренняя комиссия РКК "Энергия" склоняется к мнению, что отверстие от сверла в космическом корабле появилось еще в цехе общей сборки кораблей в подмосковном Королеве, а не на Байконуре или в космосе.