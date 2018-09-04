Рогозин утвердил план "Роскосмоса" по противодействию коррупции

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин утвердил план госкорпорации по противодействию коррупции на период с 2018 по 2020 год, соответствующий документ размещен во вторник на сайте Роскосмоса.

План в числе прочего предусматривает проведение проверок руководства предприятий корпорации, публикацию в интернете отчетов о доходах предприятий "Роскосмоса" и их руководителей, мониторинг коррупционных рисков при проведении госзакупок.

При этом в качестве источника информации о фактах коррупции в "Роскосмосе" планируется использовать в том числе публикации СМИ.

Ранее Рогозин, вступив на новую должность (прежде он занимал пост вице-премьера РФ, курировавшего оборонную и ракетно-космическую отрасли), пообещал избавить "Роскосмос" от "бездельников и интриганов" — тех, кто "путает свою шерсть с государственной".