Доверяй, но проверяй: почему мы готовы поверить первому встречному

© Иллюстрация РИА Новости . Источник: M.A. Raghanti and al. A neurochemical hypothesis for the origin of hominids / PNAS February 6, 2018 115 (6) E1108-E1116, https://doi.org/10.1073/pnas.1719666115

Переход от "низших" обезьян к человекообразным характеризовался повышением в полосатом теле уровня серотонина и нейропептида Y, что способствовало умению сдерживать агрессию и развитию социальной компетентности. Уровень дофамина в полосатом теле в процессе эволюции у древних гоминид повысился, а ацетилхолина — снизился. Это привело к социальной конформности и устойчивым семейным связям. В мозге современных человекообразных обезьян (шимпанзе и горилл), наоборот, уровень ацетилхолина высокий, дофамина — низкий, что говорит о стремлении добиваться своего, не ориентируясь на интересы сородичей.