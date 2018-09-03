Россия должна подключиться к исследованиям Мирового океана, заявил Медведев

ГОРКИ, 3 сен – РИА Новости. Властям РФ необходимо подключить суда с неограниченными районами плавания к научным исследованиям Арктики и Антарктики, помимо этого, необходимо участвовать в исследованиях Мирового океана, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Нужно подключиться к исследованиям Мирового океана. Недавно даже с коллегами из правительства лекцию на эту тему специально слушали. Нужно подключить к исследованию Арктики и Антарктики специальные научно-исследовательские суда, которые имеют неограниченные районы плавания. Там много задач", — сказал Медведев в ходе заседания президиума совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По его словам, научная база необходима для технологического развития страны. Для этого нужно создать условия для эффективной работы ученых.

"Нужно улучшить инфраструктуру научных исследований. Задача очевидная, но не самая простая. Это и обновление приборной базы, и повышение эффективности использования уже существующих объектов. За шесть лет необходимо создать установки класса mega-science", — добавил глава правительства.

Кроме того, он подчеркнул необходимость создания сети научных центров, которые будут тесно связаны с университетами, это, по мнению премьера, поможет привлечь молодежь.