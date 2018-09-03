Россия должна подключиться к исследованиям Мирового океана, заявил Медведев

ГОРКИ, 3 сен – РИА Новости. Властям РФ необходимо подключить суда с неограниченными районами плавания к научным исследованиям Арктики и Антарктики, помимо этого, необходимо участвовать в исследованиях Мирового океана, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, научная база необходима для технологического развития страны. Для этого нужно создать условия для эффективной работы ученых.
"Нужно улучшить инфраструктуру научных исследований. Задача очевидная, но не самая простая. Это и обновление приборной базы, и повышение эффективности использования уже существующих объектов. За шесть лет необходимо создать установки класса mega-science", — добавил глава правительства.
Кроме того, он подчеркнул необходимость создания сети научных центров, которые будут тесно связаны с университетами, это, по мнению премьера, поможет привлечь молодежь.