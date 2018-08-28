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Ученые обнаружили потомков легендарных пещерных медведей

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© Depositphotos / lthammarБурый медведьБурый медведь
© Depositphotos / lthammar
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МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Геном современных бурых медведей и гризли содержит в себе "обрывки" ДНК вымерших пещерных медведей, что говорит о том, что их предки достаточно часто контактировали друг с другом. Описание этих фрагментов "ископаемого" генетического кода было представлено в журнале Nature Ecology & Evolution.

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© Фото : George Teichmann
Ученые: пещерные медведи вымерли потому, что были вегетарианцами
"Эти гены помогли предкам бурых медведей приспособиться к новым климатическим условиям и повысить свои шансы на выживание. Нечто похожее, как мы знаем, произошло с человеком, в чьей ДНК присутствуют следы сразу двух групп вымерших древних людей – неандертальцев и денисовцев", — заявил Михаэль Хофрейтер (Michael Hofreiter) из Потсдамского университета (Германия).

Пещерные медведи (Ursus spelaeus)  – одна из икон ледникового периода, и, как считалось до недавнего времени, один из главных "врагов" предков неандертальцев и современных людей, проникших в его "вотчину" – в горы и ледники Европы, в конце плейстоцена. Как предполагают ученые, эти обитатели пещер вымерли примерно 24 тысячи лет назад, в момент наступления последнего межледникового периода, из-за конкуренции за добычу и жилье с людьми.

Они были заметно крупнее современных бурых косолапых, достигая массы в 500 килограмм и роста в 2,5 метра. При этом они уступали своим американским "кузенам", короткомордым медведям (Arctodus simus), чья масса в среднем составляла около 600 килограмм, а рост иногда доходил до 3 метров. Анализ рисунка трещин на эмали их зубов, проведенный несколько десятилетий назад, показал, что они питались преимущественно растительной и при этом мягкой пищей.

Хофрейтер и его коллеги выяснили, что пещерные медведи не исчезли полностью с лица Земли, "воскресив" и изучив геномы четырех Ursus spelaeus и их бурых "кузенов", обитавших в пещерах в горах Австрии и Армении примерно 40-70 тысяч лет назад.

Львица с львенком в зоопарке Лахора
© AP Photo / K.M. Chaudary
Пещерные львы могли вымереть из-за любви древних людей к их шкурам

Геномы эти медведей, как обнаружили генетики, содержали в себе странные вкрапления, не похожие по структуре на ДНК других пещерных или обычных медведей. Сравнив их между собой, ученые поняли, что предки этих косолапых в прошлом обменялись небольшими фрагментами генома.

© Фото : Andrei PosmoșanuУченые обнаружили череп пещерного медведя в одной из европейских пещер
© Фото : Andrei Posmoșanu
Ученые обнаружили череп пещерного медведя в одной из европейских пещер

Так, примерно 2,5% генома современных и древних бурых медведей, живущих на Кавказе и в Австрии, состоит из участков, унаследованных от Ursus spelaeus и двух других подвидов пещерных медведей. Чуть меньшее количество "ископаемой" ДНК присутствует в ДНК гризли и бурых медведей, живущих в России, Словении и Испании.

Череп медведя Денинджера, дедушки пещерных косолапых
© Фото : Javier Trueba (Madrid Scientific Films)
Ученые выяснили, как пещерные медведи стали вегетарианцами

Аналогичным образом, ДНК самих пещерных медведей содержит в себе от 0,5% до 1% генов, унаследованных от их бурых соседей. Некоторые особенности в структуре их генов  говорят о том, что эти контакты происходили нечасто, но неоднократно, что позволило следам ДНК вымерших обитателей пещер сохраниться в геномах их современных "правнуков".

Открытие новых останков пещерных медведей, как надеются Хофрейтер и его коллеги, поможет ученым понять, какие части их генома сохранились в ДНК современных косолапых, как они влияют на их жизнь и "вымирают" ли они, подобно фрагментам неандертальской ДНК в геномах современных людей.

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