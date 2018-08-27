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РИА Наука
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Ученые выяснили, кто победит в гонке между черепахой и зайцем

(обновлено: 15:04 27.08.2018)
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© Fotolia / remus20Средиземноморская черепахаСредиземноморская черепаха
© Fotolia / remus20
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Черепаха должна одержать безоговорочную победу над зайцем в гонке из басни Эзопа за счет своей выносливости, если они будут двигаться всю свою жизнь. К такому выводу пришли американские биологи, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports.

Гепард
© Flickr / Mara 1
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"Басня Эзопа повествует о соревновании между быстрым, но несобранным зайцем и медленной, но целеустремленной и выносливой черепахой. Прочитавшие басню часто удивляются победе рептилии и заключительной морали "тише едешь, дальше будешь". На самом деле, с точки зрения биологии ее выигрыш никого не должен удивлять", — рассказывает Адриан Беджан (Adrian Bejan) из университета Дьюка в Дареме (США).

На Земле существуют десятки видов животных, способных бегать, летать, прыгать или передвигаться иными способами со скоростью машины, самолета или других рукотворных объектов, считающихся эталоном быстроты. С другой стороны — очень медленные существа, такие как ленивцы, черепахи, коалы и морские коньки никуда не исчезли и процветают уже многие миллионы лет.

Это стало возможно благодаря тому, что быстрые и медленные животные занимают разные экологические ниши и добывают пищу по-разному. Как правило, последние питаются более доступной, но менее калорийной пищей, а первые — более качественной едой, которую значительно сложнее достать.

Различия в манере добывания пищи, как объясняет Беджан, напрямую влияют на манеру передвижения животных — медленные живые существа вынуждены перемещаться постоянно в поисках еды, тогда как их "быстрые" конкуренты проводят большую часть времени на месте, копя энергию для следующего "марш-броска".

Подобные соображения заставили ученых проверить, кто действительно будет быстрее на протяжении всей жизни и пройдет наибольшее расстояние, с поправкой на размеры, — постоянно мигрирующая черепаха или заяц, проводящий большую часть дня в бездействии.

Двустворчатый моллюск Тридакна. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Для этого они создали компьютерную модель и того, и другого участника забега, которая учитывала, как много энергии испытуемые тратят во время движения и как быстро ее восстанавливают, а также массу других физиологических и физических параметров, в том числе вес, плотность среды и прочие показатели.

Используя эти наборы формул, биологи просчитали, кто победит в Эзоповой гонке, а также раскрыли массу других интересных закономерностей. К примеру, они выяснили, почему самые быстрые летуны среди птиц и насекомых отличаются малыми размерами, а самые быстрые плавающие существа, наоборот, принадлежат к числу самых крупных обитателей глубин.

Среди сухопутных животных ситуация была сложнее: чем меньше они были, тем быстрее могли двигаться, но при этом их выносливость начинала резко падать. Как показали расчеты Беджана и его коллег, чем крупнее обитатель суши, тем эффективнее он расходует энергию на передвижение.

Благодаря этому слоны, черепахи и другие медленные, но большие животные, в общей сложности "наматывают" больше километров за всю свою жизнь, чем гепарды, зайцы и прочие их быстрые собратья.

Опытный образец пассажирского самолёта МС-21 в испытательном цехе Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) в Московской области
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Аналогичным образом, как отмечают ученые, можно просчитывать летные характеристики боевых и гражданских самолетов — истребители и перехватчики могут двигаться быстро, но проводят большую часть времени на земле из-за того, что они крайне неэффективно расходуют топливо.

С другой стороны — бомбардировщики и авиалайнеры не имеют подобных недостатков и могут находиться в воздухе очень долго. Подобные соображения можно использовать при конструировании новых поколений этих машин и подборе их оптимальных характеристик.

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РИА Наука
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tolik.knyazev.1954
Из этой статьи я понял, почему обыкновенный рабочий народ, живёт меньше, чем депутаты или им подобные!
13:58
27.08.2018
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