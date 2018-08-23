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Ученые выяснили, как много пьют самые большие алкоголики Британии

(обновлено: 03:35 23.08.2018)
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© РИА Новости / Вадим Алексеев
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Беспробудные пьяницы и заядлые алкоголики выпивают больше 68% алкогольной продукции, производимой в Великобритании, принося больше трети прибыли производителям подобных напитков. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в журнале Addiction.

Алкоголь. Архивное фото
© Fotolia / BillionPhotos.com
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"Если бы жители Британии не превышали нормы, установленные здравоохранительными службами, то тогда цены на пиво в барах и вино в супермаркетах пришлось бы поднять в три-пять раз, чтобы производители алкоголя не потеряли в выручке. Все это говорит о том, что они не особо стремятся поддерживать "умеренные" уровни употребления спиртного", — заявил Колин Энгюс (Colin Angus) из Шеффилдского университета (Великобритания).

В последние годы ученые нашли множество намеков на то, что алкоголь не только разрушает печень и вызывает тяжелую психологическую и физиологическую зависимость, но и способствует развитию рака, диабета и множества других тяжелых болезней. Аналогичные новые негативные черты были открыты и у табака.

По статистике ВОЗ, алкоголизм и курение уносят каждый год примерно 3,5 и 5 миллионов жизней, что сопоставимо с числом жертв автомобильных катастроф и некоторых форм рака. Сегодня многие наркологи активно призывают правительства всех стран приравнять спиртное и сигареты и тяжелые наркотики, и запретить их употребление и оборот, так как они уносят не меньше жизней, чем героин или другие опиаты.

Все производители пива, вина и крепких напитков, как отмечает Энгюс, часто заявляют, что они выступают за "умеренное" употребление алкоголя и резко негативно относятся к запоям и пьянству. Британские ученые проверили, так ли это на самом деле, проанализировав то, как много их продукции покупают "обычные люди" и беспробудные пропойцы, не выходящие из запоев месяцами.

Вечеринка
© Fotolia / pressmaster
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Для этого ученые собрали статистику по объемам продаж спиртного в барах и супермаркетах и опросили несколько тысяч пьющих жителей Британии. Их интересовали не только объемы употребленного алкоголя и его тип, но и то, где они предпочитали брать напитки и какие цены их устраивали. Сопоставив эту информацию с объемами продаж, ученые вычислили доли спиртного, которые приходятся обе группы любителей спиртного.

Как оказалось, алкоголики, несмотря на подавляющее численное превосходство "обычных людей", выпивали львиную долю спиртного — на них приходилось примерно 68% от общего объема продаж алкоголя. Они предпочитали покупать спиртное в супермаркетах и винно-водочных магазинах, а не в барах, обеспечивая им до 80% выручки.

Среди пьяниц, как отмечает Энгюс, были свои "чемпионы" — самые пьющие британцы, 4% от общей численности населения страны, выпивали более 25% производимого алкоголя. Если бы они отказались от своей пагубной привычки, то выручка производителей этих напитков упала бы почти на 40%.

Крыса-алкоголик нажимает на педаль на полу клетки
© Фото : Linkoeping University/Pia Molin
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Что интересно, эти люди больше налегали на легкие разновидности алкоголя — сидр, пиво и вино – чем на виски, водку и прочие крепкие напитки. По словам медиков, они выпивали 77% пива, 70% сидра и 66% вина, производимого или импортируемого в Британию, и "только" 50% тяжелого спиртного.

Все это, как считают Энгюс и его коллеги, говорит о том, что алкогольные компании беспокоятся только о прибыли, а не о здоровье людей, и что текущие меры по борьбе с пьянством не работают. Их усиление — введение минимальной цены на любую порцию алкоголя и введение новых акцизов — поможет снизить ущерб, который спиртное наносит обществу, заключают ученые.

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